Editor di codice per Linux | ecco i migliori

Nintendo rimuove un indie dall'eShop di Switch perché conteneva un Editor di codice : Nintendo ha delle linee giuda ben definite per i giochi pubblicati sul suo portale online, e proprio per la violazione di queste un titolo è stato rimosso dall'eShop di Switch, riporta Nintendolife.Il gioco in questione è A Dark Room, avventura testuale lanciata sulla console ibrida all'inizio di questo mese. Ebbene il gioco in questione trasforma la nostra Switch in una Ruby Machine, consentendo a chiunque di poter inserirci del codice. ...