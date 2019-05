Dieta Bernstein | perdi 2 kg a settimana e contrasti il diabete

dilei

(Di martedì 7 maggio 2019) Laè un regime alimentare povero di carboidrati e ricco di grassi, perfetto per le persone che soffrono diQuestaè stata sviluppata dall’endrocrinologo e diabetico di tipo 1 Richard K.. Afu diagnosticata la malattia all’età di 12 anni e gli fu assegnata una“standard” per i pazienti di questo tipo: ricca di carboidrati e povera di grassi.Purtroppo, non ebbe alcun effetto sulla sua malattia, anzi: peggiorò e sviluppò complicazioni. L’endocrinologo, quindi iniziò a studiare le sue reazioni agli alimenti e i suoi relativi livelli di insulina nel sangue per riuscire a trovare la “formula” perfetta per sentirsi finalmente in salute.La particolarità di questo regime alimentare è quella di seguire un approccio personalizzato da paziente a paziente. Infatti, bisogna testare i livelli di ...