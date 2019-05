Calabria | inchiesta su appalti pubblici | indagati il governatore Oliverio e il sindaco di

Calabria - inchiesta su appalti : indagati il presidente Oliverio (Pd) e il sindaco di Cosenza (Fi) : Il presidente della Regione Calabria , Mario Oliverio (Pd) , il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto (Fi) e altri esponenti della politica calabrese sono indagati in merito a un' inchiesta della procura di Catanzaro sulla gestione degli appalti pubblici regionali. Al centro dell' inchiesta ci sarebbero alcuni investimenti nella città di Cosenza .Continua a leggere

[L'inchiesta] "Lande desolate" - i tre appalti che mettono nei guai il Pd in Calabria : Tre appalti tra Cosenza e provincia: quello per l'impianto sciistico di risalita di Lorica, in Sila, l'avio superficie di Scalea, e la realizzazione di piazza Bilotti proprio nel capoluogo. Ruota ...