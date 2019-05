Woods record d' incassi

Golf - nuovo record per Tiger Woods : è il giocatore che ha guadagnato più soldi in carriera : Tiger Woods è entrato ulteriormente nella leggenda del Golf conquistando lo scorso mese l’Augusta Masters, il quindicesimo Major della carriera, a undici anni di distanza dall’ultimo. Il fuoriclasse californiano con ottantuno successi nel PGA Tour è a meno uno dal record di Sam Snead e a meno tre da quello di Jack Nicklaus per numero di Major. Nel frattempo però Woods ha già realizzato l’ennesimo primato. Come riportato dall’ANSA, Woods è ...