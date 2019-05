scuolainforma

(Di lunedì 6 maggio 2019) Una questione, quella riguardante imagistrale, continua ad essere in primo piano. L’inizio delscolastico, infatti, potrebbe essere ancora più difficile rispetto al passato per effetto della normativa contenuta nel decreto ‘Dignità’, riguardante la proroga, valida solo per quest’, della trasformazione dei contratti al 30 giugno.50milanel limbo Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha ‘profetizzato’ in merito ai numerosi problemi a cui andrà incontro ladell’infanzia e la primaria all’inizio delscolastico: circa 50mila maestri, infatti, stvivendo in una specie di ‘limbo’, dopo le due sentenze pronunciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze che non consentono ai docenti abilitati dopo il 2012 o con un diploma ...

scuolainforma : Scuola, caos diplomati magistrali: assunti con riserva anche il prossimo anno - carloraffaeleis : RT @goldberg_di: ?? Scuola, Salvini: 'Vorrei reintrodurre il grembiule. Servono ordine e disciplina' ?? Ma a cosa gli serve il grembiule? L… - danieledvpd : È colpa del liberismo incontrollato se a scuola c'è caos, secondo i leghisti. Con il grembiule tutti diventano disc… -