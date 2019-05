Scudetto 2006 | inammissibile ricorso Juve

Scudetto 2006 - per il Collegio di garanzia il ricorso della Juventus è inammissibile : Lo Scudetto del 2006 resta all’Inter. Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sul titolo assegnato nella stagione in cui scoppiò lo scandalo Calciopoli e in cui la parte alta della classifica fu riscritta dalle penalizzazioni per i bianconeri e il Milan. La società di Torino aveva presentato ricorso contro la Federcalcio, la stessa Inter e il Coni per ...