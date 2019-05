Maltempo Veneto | Arpav | temperature massime in picchiata di 10 gradi

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) A distanza di una settimana si sono verificati due episodi diparticolarmente anomali per il periodo: lo sottolinea l’, rilevando che tra sabato e domenica scorsi le piogge più estese hanno riguardato le zone prealpine e la pianura centro settentrionale, con valori in molte zone compresi tra 50 e 80 mm in 48 ore.I massimi sono stati registrati sulle Prealpi Vicentine (93 mm a Rifugio la Guardia), sui Lessini (89.6 mm a Grezzana), sull’Alto Veneziano (81.2 mm a Bibione), sull’Alpago (79.8 mm a San Martino d’Alpago). In alcune fasi ci sono stati temporali, localmente anche abbastanza forti. Sabato il limite delle nevicate e’ stato intorno a 1800-1900 metri, localmente fino a 1600 in corrispondenza dei rovesci più intensi e in serata si è abbassato facendo scendere la neve fino a 700-800 metri.Nella giornata di domenica le...

