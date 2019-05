Il numero di giocatori PC in Cina supera la popolazione degli USA? Accadrà tra qualche

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) Laè uno dei mercati a cui moltissime compagnie dell'industria videoludica guardano con estremo interesse e i numeri non possono che giustificare questo crescente investimento dei colossi del settore.Forte di 138.000 internet cafe (molto in voga ine in generale in Asia) e di un segmento eSports che garantisce entrate da $6,3 miliardi nel 2018, questa grande nazione sembra non fermarsi più se si dà un'occhiata all'andamento del gaming e al recente report proposto da Niko Partners. Il report in questione, incentrato sul PC gaming, non guarda solo al 2018 conclusosi da ormai alcuni mesi ma anche al futuro di questo mercato, arrivando ad analizzare anche le proiezioni fino al 2023. I numeri sono davvero incredibili.Nel 2001 il mercato valeva complessivamente $100 milioni e nel 2023 arriverà addirittura a un valore di $16 miliardi solo per quanto riguarda il mercato PC, ...

