Foa | il compenso di Fazio è troppo alto No al canone a La7 | non è servizio pubblico

Foa a gamba tesa contro Fazio : «Compenso molto elevato - ascolti non aumentati. Format senza carica innovativa» : Marcello Foa “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato“. Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...

Marcello Foa "Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato". Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...

