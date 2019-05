Cosa sta succedendo tra Israele e Gaza

Alessandra Moretti a Libero : 'Cosa penso di Renzi - tasse ed Europa'. La piddina che sembra leghista : 'La mia giornata tipo quando non faccio politica? Leggo con ostinazione tutti i libri che competono per il Campiello e il mio preferito è 'Le assaggiatrici' di Rosella Postorino. L' ultimo spettacolo ...

Alessandra Moretti a Libero : "Cosa penso di Renzi - tasse ed Europa". La piddina che sembra leghista : Alessandra Moretti è la nemica geniale dei sovranisti e degli ottusangoli di sinistra. sembra fatta apposta per loro: visentina magna gati poco più che quarantenne, secchiona occhiazzurrata sopravvissuta alle ultime guerre civili del Partito democratico, candidata al Parlamento di Strasburgo dove ha

Nove anni per l’ex ministro Mannino. Procuratore generale di Palermo. "Ha provato a fermare la strategia stragista di Cosa nostra" : Roberto Chifari Chiesti Nove anni per l’ex ministro Calogero Mannino. Avrebbe avuto un ruolo chiave nella trattativa Stato-Mafia La pena a Nove anni di carcere è stata chiesta dalla Procura generale di Palermo nei confronti dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio d'Appello per la cosiddetta trattativa tra Stato e mafia che lo vede imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. "Le acquisizioni probatorie ...

Cosa prevede la proposta di legge per la riduzione dei parlamentari : Lo scorso 7 febbraio il Senato ha approvato la proposta di legge che diminuirebbe il numero dei parlamentari da 945 a 600. Ora il provvedimento è in fase di prima lettura alla Camera, che potrebbe dare il via libera definitivo. Proviamo a capire di che si tratta e come cambierebbe il Parlamento nel caso di una approvazione. Il disegno di legge non prevede anche un abbassamento degli stipendi. Secondo la proposta, i deputati alla Camera ...

«Regeni lo abbiamo sequestrato noi» : che Cosa sta succedendo : «Regeni lo abbiamo sequestrato noi. Credevamo fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io l’ho caricato in macchina e lo abbiamo picchiato. Io stesso l’ho colpito più volte al volto». Sono queste le inquietanti frasi pronunciate da uno dei cinque funzionari della National security egiziana, il servizio segreto civile di Al Sisi, già sospettati del sequestro durante un pranzo nell’estate del 2017 in un Paese africano a un collega ...

Sul Fatto del 6 maggio – L’inchiesta : SkyWay - Cosa c’è dietro la promessa di “ricchezza facile”. Il dossier : Terrapiattisti : La tecnologia è controversa, ancor più sospette le modalità di raccolta dei fondi. Anche in Italia è sbarcata SkyWay, società con testa in Bielorussia e cassaforte ai Caraibi che promette munifici dividendi a chi finanzia il sistema di trasporto ideato dall’inventore Anatoly Yunitskiy, ossia un treno veloce che viaggia a 15 metri di altezza. I russi l’hanno bocciato, gli indiani pure, gli scecchi si permettono il rischio. Da noi, diversi ...

In Gomorra 4 nessuno può sognare tranne i fan : Cosa ha funzionato e Cosa no in questa stagione : A due giorni dalla messa in onda del finale di Gomorra 4 possiamo finalmente dire la nostra senza paura di spoiler e anticipazioni. Gli ultimi due episodi della serie sono andati in onda venerdì segnando per sempre la fine dei sogni per i suoi protagonisti ma non per i fan. Ogni tentativo di rivoluzione e di chiusura con il passato è stato bocciato ed è naufragato in un ultimo episodio destinato a rimanere nella storia e non solo per il mare di ...

Alberto Urso criticato su Radio 105. "Speriamo di non sentirlo piu". I fan protestano. Leggi Cosa è accaduto : Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici...

MotoGp - Morbidelli in estasi : “festeggeremo con la birra - anche se son tutti musulmani. Rossi? Ecco Cosa farà domani” : Il pilota italiano ha commentato la qualifica del Gp di Jerez, conclusa al secondo posto dietro il compagno di squadra Quartararo Per la prima volta in carriera, Franco Morbidelli centra la prima fila in MotoGp. Un risultato pazzesco per il pilota del team SIC Petronas, riuscito a piazzare i propri due piloti davanti a tutti a Jerez, con Fabio Quartararo in pole position. Un’emozione intensa per il Morbido, apparso davvero felice ai ...

Michele La Ginestra fa la Cosa buona e giusta : Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sistina da venerdì 10 a domenica 19 maggio Dopo il successo della scorsa stagione, torna al Teatro Sistina Michele La Ginestra con E' cosa buona e giusta. Lo ...

Ufficiali i problemi Firefox con le estensioni il 4 maggio - Cosa sta facendo il team Mozilla : Sabato 4 maggio denso di problemi Firefox: il noto browser di Mozilla scelto soprattutto dagli utenti più attenti al tema della privacy sta mostrando più di qualche anomalia per quanto riguarda le sue estensioni che non funzionano a dovere. Le prime anomalie si sarebbero verificate nella notte e naturalmente si starebbero moltiplicando di minuto in minuto in questa prima parte di giornata. Cerchiamo dunque di comprendere le motivazioni reali ...

Ciao Darwin - il comunicato di Bonolis dopo le settimane di stop : 'Mi sta a cuore dirvi qualCosa' : Venerdì 3 maggio, dopo due settimane di stop, Ciao Darwin torna in onda e ad aprire la puntata è un commento di Bonolis sul caso del concorrente infortunato, Gabriele Marchetti. La puntata che ha ...