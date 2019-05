Veneto | neve e vento | colpo coda inverno

Maggio come inverno - torna neve in Veneto e al Brennero : Il Veneto riassaggia l'inverno nella prima domenica di Maggio, con nevicate e temperature sotto zero in montagna, vento e pioggia sferzante nelle città. Un clima quasi natalizio su Dolomiti e Prealpi ...

Allerta Meteo Veneto : avviso di criticità per neve - pioggia e vento forte : La Protezione civile del Veneto ha diffuso un’Allerta Meteo che consiste nella dichiarazione della fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio. A livello locale, si potra’ variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensita’ dei fenomeni. Per criticita’ idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con ...

Meteo - maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo Veneto : chiusi passi dolomitici per troppa neve : Considerate le abbondanti nevicate di queste ore, Veneto Strade ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno, e al di sopra dei 1.000 metri la neve ha raggiunto i 40 cm. A causa del forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla localita’ Passo Falzarego fino al confine con la ...

Maltempo : neve a Cortina - pioggia su resto del Veneto : Piove su tutto il Veneto mentre a Cortina d’Ampezzo è tornata la neve cosi’ come sull’arco delle Dolomiti sopra i 1600. Lo rende noto l‘Arpav (Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto) che rileva come i fenomeni sono per lo piu’ a carattere locale e che gia’ nella tarda serata e notte andranno ad esaurimento. Il tempo instabile e’ stato piu’ insistente a nord-est, alternato ad alcune ...

Maltempo : in Veneto rischio valanghe dopo la neve : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica e nivometeorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (che ieri, in presenza di forti perturbazioni aveva previsto in alc

Maltempo : in Veneto rischio valanghe dopo la neve (2) : (AdnKronos) - Queste le previsioni meteo dell’ARPAV: Ancora nel pomeriggio di oggi, cielo nuvoloso, con modeste precipitazioni a tratti sulla pianura, fenomeni verificabili più probabilmente in prossimità dei rilievi e, anche a sera, sui monti. La quota neve è prevista generalmente da 1500/1700 metr

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe dopo la neve : In riferimento alla situazione Meteorologica e nivoMeteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (che ieri, in presenza di forti perturbazioni aveva previsto in alcune zone lo stato di preallarme) al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato dalle ore 14:00 di oggi: per criticità idraulica lo stato di ...

Maltempo : chiusi per neve tutti i passi in Veneto : Chiusura per neve di tutti i passi dolomitici in Veneto e causa delle precipitazioni in corso e del previsto peggioramento. Lo ha deciso la societa’ ‘Veneto Strade’ spa, informando che il provvedimento scattera’ dalle 18.30. Oltre agli apporti nevosi previsti in quota, vi e’ anche una situazione di rischio per eventuali distacchi di slavine. Nell’elenco vi sono le strade che portano ai passi Pordoi, Falzarego, ...

Maltempo : in Veneto in arrivo vento - pioggia e neve : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - Un’ondata di Maltempo di notevole intensità sta per interessare il Veneto. Porterà precipitazioni estese, a tratti intense, con quantitativi abbondanti o localmente molto abbondanti; copiose nevicate in alta quota e localmente a quote inferiori; venti forti in quota e,