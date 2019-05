Sfogo di Salvini su Siri

Matteo Salvini - lo Sfogo : "Siri via solo con rinvio a giudizio. Cosa farò mercoledì in CdM". Schiaffo al M5s : Si fa presto a dire "niente crisi". Matteo Salvini, in un colloquio informale con il Corriere della Sera, conferma quanto detto ieri: fiducia nel premier Giuseppe Conte, nonostante i retroscena che lo descrivono, tutti concordi, come furioso per l'accelerazione di Conte sul ritiro delle deleghe al s

Matteo Salvini - lo Sfogo lontano dai microfoni : "Con i 5 Stelle è finita". E umilia Conte : "Vorrei..." : Ufficialmente, Matteo Salvini si dice contrario alla crisi di governo: "Faccio e farò tutto quello che posso perché il governo vada avanti. Gli italiani mi pagano lo stipendio per lavorare non per litigare. Se dipende da me va avanti, ma si devono dire dei sì e non solo dei no". Con i suoi sostenito

'Con M5s è finita'. Lo Sfogo di Salvini dopo il caso Siri : 'È finita'. dopo mesi di insistenze da parte di colleghi di governo, amministratori e dirigenti leghisti, anche Matteo Salvini avrebbe pronunciato le due parole che quasi tutti, nel partito di via ...

"Con M5s è finita". Lo Sfogo di Salvini dopo il caso Siri : "È finita". dopo mesi di insistenze da parte di colleghi di governo, amministratori e dirigenti leghisti, anche Matteo Salvini avrebbe pronunciato le due parole che quasi tutti, nel partito di via Bellerio, attenderebbero da mesi. Insofferenti nei confronti degli alleati del M5s, con i quali la convivenza di governo è diventata ormai una lotta quotidiana mentre ci si avvicina al voto europeo del 26 maggio, i leghisti da tempo tirano la ...

"Durati come l'uovo di Pasqua". Berlusconi - coltellata a Salvini : il durissimo Sfogo con i suoi : Interviste calibrate sui quotidiani, varie dichiarazioni sui social, specialmente sulla sua pagina Facebook. Silvio Berlusconi sta scaldando i muscoli prima di entrare nel clou della campagna elettorale per le europee. Il Cavaliere, raccontano fonti azzurre, sta trascorrendo questo ponte lungo di Pa

Lo Sfogo di Salvini : "Arduo governare con il M5S - cambiano idea troppo spesso" : La politica europea va rivista interamente . Vedrete che dopo le elezioni nessuno ci verrà a chiedere 23 miliardi". Sulla legittima difesa , il vicepremier definisce "giusti" i rilievi del Presidente ...

Matteo Salvini - Sfogo brutale : "Mi fermano e mi chiedono : ma questi 5 stelle...". Di Maio umiliato e liquidato : "Io di pazienza ne avrei, ma la gente si avvicina per fare selfie, stringermi la mano e mi dice: Matteo, ma questi 5 Stelle vogliono continuare ancora così? Ti attaccano sempre? Perché non rompi?". Matteo Salvini si sfoga con Repubblica e lascia intendere che la situazione con l'alleato Luigi Di Mai

25 aprile - lo Sfogo di Gino Strada : “Salvini? È un fascista - non vedo l’ora si levi dai co***” : “Salvini non ha idee destrorse, è un fascista. E sono ben contento che non partecipi alla festa della Liberazione“. A dirlo, in corteo a Milano per il 25 aprile, il fondatore di Emergency, Gino Strada. L'articolo 25 aprile, lo sfogo di Gino Strada: “Salvini? È un fascista, non vedo l’ora si levi dai co***” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini - lo Sfogo con i suoi contro il M5s : "Il limite oltre il quale non devono farmi incazz***" : In un governo dove già la tensione era altissima è deflagrato il caso-Armando Siri, il sottosegretario ai Trasporti leghista indagato e contro il quale si sono scatenati i forcaioli grillini, alla disperata caccia di consensi. Insomma, l'atmosfera pare irrespirabile. Da tempo, l'escalation pentastel

Giorgia Meloni - lo Sfogo su Salvini : "Non ha avuto coraggio" : Giorgia Meloni non le manda a dire a Matteo Salvini nell'intervista rilasciata a Franco Bechis sul Tempo, soprattutto a proposito dei compromessi che il leghista ha dovuto accettare pur di tenere in piedi il governo con il M5s. Nonostante i punti in comune tra Fratelli d'Italia e Lega non manchino,

Matteo Salvini - lo Sfogo rubato : "Questi sono peggio del Pd". Se n'è accorto : la strategia oscena di Di Maio : "Questi sono peggio del Pd". Finalmente ci è arrivato, Matteo Salvini. È servita una doppia, delicatissima questione, quella dell'ondata di profughi dalla Libia e la nuova inchiesta per "sequestro di persona" per i migranti della Sea Watch ad aprire gli occhi al vicepremier leghista sulla reale natu