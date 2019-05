Napoli fuori controllo | Cafiero De Raho | ' Serve la risposta dello Stato' Resta grave la

Insigne-Napoli - Fedele fuori dal coro : “Andrà al Milan per uno scambio” : Insigne-Napoli, Fedele fuori dal coro: Raiola arriva a Napoli per fare chiarezza sul caso Insigne. I rumors parlano di una schiarita, con l’attaccante napoletano che sembra intenzionato a restare in maglia azzurra. E l’ok, ovviamente, del presidente Aurelio De Laurentiis, sarebbe arrivato dopo il summit tenutosi ieri a casa Ancelotti. Ai tanti rumors che parlano di schiarita, però, c’è una voce fuori dal coro, quella di ...

VIDEO – Frosinone-Napoli - spinta fuori luogo di Gori su Ospina : a palla fuori - il portiere viene catapultato oltre i cartelloni pubblicitari! : Gori spinta fuori misura su Ospina Frosinone-Napoli durante un’azione di gioco, Gori spinge inutilmente Ospina: la palla era già fuori, ma Gori lancia il portiere azzurro letteralmente oltre i cartelloni pubblicitari, facendolo finire sulla parte in cemento. Fortunatamente nulla di grave per Ospina solo dolore per la caduta. VIDEO Potrebbe interessare Luperto, è il tuo momento. Parola di Carlo ...

Napoli - i convocati per la trasferta di Frosinone : fuori Insigne e Allan - c’è Albiol : Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei giocatori del Napoli convocati per la trasferta di domani contro il Frosinone. Assenti per infortunio Maksimovic, Chiriches, Diawara, Allan e Insigne. L’elenco completo dei convocati. convocati Napoli: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj. Centrocampisti: Zedadka, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano, ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Abbiamo tirato fuori una vittoria fantastica” : NAPOLI ATALANTA 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della vittoria contro il Napoli: “Abbiamo giocato contro un ottimo Napoli, nel primo tempo l’abbiamo sofferto. Senza quel salvataggio di Masiello, se andava dentro quel 2-0 difficilmente cambiava la gara. Ma volevamo restare in […] L'articolo Napoli-Atalanta, Gasperini: ...

Napoli-Atalanta diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Insigne e Ilicic : Napoli-Atalanta, diretta live – Si gioca un’importantissima partita, il posticipo della 33^giornata di Serie A tra Napoli e Atalanta. Partenopei che puntano a blindare il secondo posto, orobici in piena corsa per la Champions League; la squadra di Gasperini vuole i 3 punti per approfittare dei passi falsi delle altre compagini coinvolte nella lotta per l’Europa. formazioni ufficiali Napoli-Atalanta NAPOLI (4-4-2): ...

Carne 'fuorilegge' per Pasqua - sequestrati 277 chili a Napoli : Stretta dei controlli nella settimana di Pasqua per la vendita di prodotti agroalimentari. È l'operazione dei carabinieri del gruppo Forestale di Napoli che hanno ispezionato macellerie e supermercati ...

Napoli fuori dall'Europa League - Anna Trieste tra i tifosi al Vomero : fuori dall'Europa: battuto dall'Arsenal due volte in sette giorni, il Napoli dice addio ai sogni di gloria e saluta mestamente l'Europa League. Co'è l'umore dei tifosi...

Anche il Napoli fuori dall'Europa - passa l'Arsenal 0-1 : Roma, 19 apr., askanews, - Dura solo 36 minuti il sogno del Napoli di conquistare le semifinali di Europa League. Di fronte ad un San Paolo che offre una bella cornice di pubblico ma sicuramente ...

Calcio - Juventus e Napoli fuori dalle competizioni europee : una bocciatura per la Serie A : No, decisamente non ci siamo. Il tema, purtroppo, è un evergreen ma il Calcio italiano fornisce ulteriori dettagli circa un’astinenza da vittoria nelle competizioni europee per club che ormai si protrae già da qualche tempo. L’amara uscita di scena della Juventus e del Napoli allunga la striscia negativa: l’ultima Champions League vinta da una compagine della Serie A risale al 2010 con l’Inter di José Mourinho mentre per ...

Europa League : anche il Napoli va ko - passa l'Arsenal. Fuori tutte le italiane : Il sogno del Napoli è finito al minuto 35 del primo tempo in un modo beffardo. Spento da una punizione apparentemente innocua di Lacazette, che ha sorpreso Meret. E' una rete, quella inglese, che ha l'...

Napoli niente da fare. Italia - sei fuori : L'Inghilterra torna a farla da padrona in Europa, quattro semifinaliste su otto,, l'Italia torna indietro di tre anni. Come nel 2016, nessuna squadra di casa nostra arriva alla fase clou delle Coppe. ...

Rassegna stampa di venerdì 19 aprile – Anche il Napoli fuori dall’Europa - torna la Serie A - intrecci di mercato [FOTO] : 1/4 gazzetta ...

Napoli fuori anche dall'Europa : perché è una stagione insufficiente : Addio all'Europa. La notte più amara per il Napoli e il calcio italiano che chiude ai quarti la sua stagione internazionale. Impauriti davanti alla montagna da scalare (servivano 3...

Europa League - Napoli fuori ai quarti : 22.55 Finisce ai quarti l'Europa League del Napoli, battuto anche al San Paolo dall'Arsenal (0-1),dopo il 2-0 dell'andata Iniziano meglio gli inglesi,anche se la prima occasione è del Napoli: azione di Koulibaly che serve in area Callejon,ma Cech gli chiude lo specchio (17').Chance anche per Milik che di testa mette fuori da buona posizione (28'). Arsenal in vantaggio al 36' con una punizione di Lacazette da 25 metri che lascia impietrito ...