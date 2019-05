Mosca | aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio d’emergenza | un morto e decine di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Ha tentato una prima volta und’emergenza, ma non c’è riuscito. Al secondo tentativo ha toccato terra con il carrello e la parte anteriore e ha preso. È accaduto a unpasseggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot, che si è incendiato nell’aeroporto moscovita di Sheremetzevo. Una fonte della Tass riferisce che una persona è morta. Altri 77 passeggeri sono stati messi in salvo evacuando il velivolo con gli scivolima l’ha continuato a bruciare sulla pista, mandando nell’aria una grande colonna di fumo nero. L’incendio poi è stato domato.Imprecisato il numero dei feriti, che sarebbero almeno una decina. Non confermata al momento la notizia secondo cui l’incidente ha causato anche un. Nelle immagini diffuse online si vede l’in fiamme, che scatena una grande nube di fumo nero. Si intravedono anche ...

