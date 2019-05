Il Celtic è come la Juventus

lanotiziasportiva

(Di domenica 5 maggio 2019) Ilsi è assicurato l’ottavo titolo consecutivo di Scozia, il 50° della sua storia, battendo l’Aberdeen in trasferta.Ilè campione di Scozia per l’ottavo anno consecutivolain Italia. La squadra di Neil Lennon ha battuto in trasferta i rivali dell’Aberdeen per 0-3 (gol di Lustig, Simunovic e Edouard) e può conquistare il ‘trouble’: dopo essersi assicurata la Premiership e la Coppa di Lega può vincere la Coppa di Scozia nella finale in programma il 25 con gli Heart sof Midlothian. I biancoverdi, nella prossima stagione potrebbero conquistare il nono trofeo di fila,già accadde nella loro storia dalla stagione 1965-1966 fino al 1973-1974. Per i ”Bhoys” si tratta del 50° titolo scozzese contro i 35 dellaLennon ringrazia i tifosiNeil Lennon ha voluto ringraziare i tifosi attraverso il sito ...

