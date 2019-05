Alimenti con vitamina E

XSpectra : la tecnologia italiana che garantirà controlli avanzatissimi sulla sicurezza degli Alimenti : sicurezza, questo è l’obbiettivo che si prefigge la nuova tecnologia denominata XSpectra messa a punto dall’innovativa impresa milanese Xnext. L’azienda che ha ottenuto dalla Commissione UE un finanziamento di un progetto da 3,3 milioni di euro, due 2,3 milioni dei quali sostenuti da Consiglio Europeo per l’innovazione. Queste risorse supporteranno lo sviluppo di XSpectra, la tecnologia in grado di rilevare le ...

L’anafilassi da allergia agli Alimenti è gestita secondo le Linee Guida : Un gruppo di esperti statunitensi e canadesi ha descritto i cambiamenti introdotti nei Pronto Soccorso per ottimizzare la gestione delL’anafilassi. È stata rilevata una discreta aderenza alle raccomandazioni delle Linee Guida con ulteriori margini di miglioramenti. Clark e colleghi sono partiti dalla considerazione che, negli ultimi anni, è aumentata di molto la consapevolezza dei rischi associati all’allergia agli alimenti e, in particolare, ...

Così l'intelligenza artificiale riconoscerà le sostanze tossiche nei contenitori per Alimenti : l'intelligenza artificiale è un prezioso strumento anche per le ricerche sulla tossicità delle sostanze, i cui effetti sull'organismo non sono facili da capire e possono anche costituire una minaccia ...

Alimenti - Coldiretti : è necessario “scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità” : “Con 2,7 milioni di persone che in Italia sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è necessario scongiurare l’aumento Iva su beni di prima necessità come gli alimentari“: è quanto chiede il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento al dibattito in corso sull’ipotesi di far salire l’Iva. “l’aumento dell’imposta rischia di riguardare – secondo la Coldiretti – anche ...

Tumori e dieta : scoperti Alimenti che riducono il rischio di cancro alla vescica : Un consumo elevato di determinati cibi, di origine vegetale, riduce il rischio di sviluppare il cancro alla vescica: la prima conferma arriva da uno studio dell’Istituto nazionale Tumori di Milano (Int), appena pubblicato su ‘Cancer, Causes & Control’. Un regime alimentare che prevede latte e zuppe a base di soia, spinaci e bietole, fagioli e tè (contengono flavonoidi antiossidanti) potrebbe infatti avere un effetto ...

Con il reddito di cittadinanza pagherò gli Alimenti a mio figlio! : Ad Alessandria un uomo attende proprio quei soldi per pagare gli alimenti al figlio. In poco meno di un decennio non ha versato la cifra stabilita dal giudice sostenendo di non avere i soldi perché disoccupato da quando la ditta per cui lavorava aveva chiuso i battenti, scrive la Stampa. La madre del ragazzo lo ha portato in tribunale, perché in passato era stato stabilito un assegno di mantenimento di 170 euro mensili, mai ...

Dieta detox o disintossicante : 10 Alimenti consigliati per depurare l’organismo : La Dieta detox o disintossicante è spesso una Dieta breve, se non lampo: ha lo scopo di depurare l’organismo da scorie e tossine esogene, create da stress, inquinamento, cure farmacologiche, alimentazione scorretta, assumendo alimenti che aiutano a fare “pulizia” e a disintossicare l’organismo. Sentirsi appesantiti può essere una spiacevole conseguenza dell’alimentazione scorretta e di uno stile di vita sedentario: ci sono però 10 alimenti ...

Dai mirtilli agli spinaci - ecco 19 Alimenti che ripuliscono le arterie e proteggono dal rischio di infarto : Le malattie cardiovascolari sono uno dei principali problemi attualmente affrontati da milioni di persone in tutto il mondo. L’ostruzione progressiva delle arterie (arteriosclerosi) è un problema sempre più frequente nei Paesi occidentali. Le pareti arteriose, infatti, si riempiono di grassi a seconda di ciò che mangiamo, quindi l’alimentazione influisce sul rischio di soffrire di malattie cardiache. Fortunatamente, esistono dei modi naturali ...

Primavera sinonimo di spossatezza? Ecco gli Alimenti per “tirarsi su” : tengono sotto controllo pressione - colesterolo e peso : Primavera sinonimo di rinascita ma anche di spossatezza. Una sensazione comune da combattere soprattutto a tavola. In questa stagione, infatti, il nostro organismo – spiega all’Adnkronos Salute Ciro Vestita, dietologo, fitoterapeuta e docente dell’università di Pisa- “sperimenta un calo fisiologico di energia. E la dieta è la prima cosa da adeguare, evitando i cibi troppo pesanti. Con la vasodilatazione legata ...

Dieta a zona con Alimenti italiani/ Il menù da seguire per dimagrire : 5 pasti al dì : La Dieta a zona è un regime alimentare molto diffuso in America: ecco alcuni consigli per seguirla anche in Italia, con alimenti tipici della nostra tavola

Salute : ecco gli Alimenti che favoriscono la comparsa delle rughe : Le rughe inizialmente tendono ad apparire intorno ad occhi, fronte e bocca perché le normali espressioni facciali tendono ad indebolire la pelle. Alcune potrebbero apparire anche in altre aree esposte al sole perché causa danni alla pelle che portano alle rughe. Prima di cadere nella disperazione, ecco altre cause legate allo stile di vita che possono provocare le rughe e alcuni utili consigli per evitarle. I dietologi consigliano sempre dei ...

Alimenti - il 39% degli chef si rivolge ai contadini : extravergine - vino - frutta e verdura i prodotti più richiesti : La domanda di genuinità e trasparenza su quello che si porta in tavola cambia la ristorazione e spinge gli chef ad acquistare direttamente dagli agricoltori che diventano il primo canale di fornitura dei ristoranti, con il 39% dei locali che si rivolge prevalentemente alle aziende agricole contro un 34% che si rifornisce da grossisti e un 21% che va nei mercati. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Censis presentata alla prima giornata della ...

Evitare il diabete si può : ecco gli Alimenti e i consigli giusti per tenere a bada la glicemia : Contenere i picchi glicemici è fondamentale per prevenire l’insorgenza di diabete mellito, ma non solo. Anche l’obesità e altre patologie legate al sovrappeso possono trarre giovamento dal controllo dell’indice glicemico. Dunque, è bene sapere che ci sono degli alimenti in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Di norma il valore della glicemia non dovrebbe superare i 110 mg/dl. La diagnosi di diabete scatta ...

Calcio e vitamina D : ecco quali Alimenti li contengono e perché latte e derivati non sono sempre consigliati : Il Calcio e la vitamina D sono fondamentali per il nostro organismo e per il nostro benessere generale. Il Calcio, in particolare, è da sempre associato al latte a ai suoi derivati, ma in realtà è contenuto in diversi altri alimenti e ne sono ricchissimi soprattutto alcuni vegetali. Il dott. Vincenzo Liguori, biologo nutrizionista, spiega attraverso la propria pagina Facebook quali alimenti la contengono e fa il punto su una questione ...