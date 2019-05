Servizio clienti troppo lento a rispondere | TIM multata dall’AGCOM

Variazione prezzo Servizio Chi è di TIM : quanto pagano nuovi e già clienti : Molti clienti non riescono a rinunciare al servizio a pagamento 'Chi è' di TIM, che consente di identificare il numero del chiamante, appositamente visualizzato a display all'arrivo della telefonata. Alcuni altri gestori di rete fissa includono l'opzione al costo generale del canone mensile, non prevedendo spese extra per il suo utilizzo. Non è il caso di TIM che ha spesso e volentieri, salvo particolari promozioni, fatto pagare il servizio in ...

DAZN - Altroconsumo chiede compensazione per i clienti del Servizio : Accolte le istanze di Altroconsumo contro DAZN circa una c ompensazione dei clienti del servizio streaming con un mese in più di visione gratuita delle partite promosse nell'offerta della piattaforma ...