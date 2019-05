Serie A Sassuolo | De Zerbi | «Se Berardi non arriva in doppia cifra mi arrabbio»

Video/ Fiorentina Sassuolo - 0-1 - : highlights - Berardi - colpaccio al Franchi - Serie A - : Video Fiorentina Sassuolo, risultato finale 0-1,: un gol di Berardi basta ai neroverdi per vincere in casa dei viola e sorpassarli in classifica in Serie A

Serie A - Fiorentina : 5 - 5 a Lafont per la partita contro il Sassuolo : Per un errore tipografico su alcune edizioni della Gazzetta dello Sport in edicola oggi non è uscito il voto attribuito ad Alban Lafont per la partita contro il Sassuolo . Dal nostro inviato allo stadio, Luca Calamai, al portiere viola è stato attribuito 5,5 con il ...

Serie A. Sassuolo batte Fiorentina 1-0 - decide Berardi : Un ottimo Sassuolo batte per 1-0 una spenta Fiorentina nel posticipo della trentaquattresima giornata della Serie A. Allo Stadio Artemio

Serie A - Atalanta stende l'Udinese. Fiorentina-Sassuolo live : Allenatore De Zerbi Arbitro: Fourneau di Roma In tv: diretta su Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre, e Sky Sport, numero 251 del satellite,

Serie A : Atalanta Udinese - Fiorentina Sassuolo : Atalanta Udinese alle 19 e Fiorentina Sassuolo alle 21 chiudono il programma della Serie A, RISULTATI E CLASSIFICHE, Gasperini, "nessuna fatica può frenarci" - "Viaggiamo forte da tanti mesi: non ci ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Vorrano riscattarsi - sarà una gara importante» : Sassuolo, MO, - " sarà una partita importante, non siamo ancora salvi e questo spiega per noi l'importanza della gara". Esordisce così Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , in vista del match di ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Pareggiato per ingenuità e sfortuna» : De Zerbi: "Contro l'Udinese gara importantissima" UDINESE-Sassuolo 1-1: LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A

Diretta Udinese Sassuolo/ Streaming video DAZN : incertezza in Friuli - Serie A - : Diretta Udinese Sassuolo Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata Serie A, oggi 20 aprile,.

Serie A - ufficiale la variazione del match Torino-Juve : lo stadio scelto per Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, attraverso un comunicato la Lega Serie A ha confermato di aver anticipato il derby di campionato tra Torino e Juventus dopo le continue lamentele del club granata. La gara era inizialmente prevista per il 70° anniversario della tragedia di Superga che colpì la mitica squadra granata degli anni Quaranta. Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – TORINO (anziché sabato 4 maggio ...

Serie A Udinese - Tudor : «Voltiamo pagina - ora testa al Sassuolo» : LAZIO-Udinese 2-0: LA CRONACA Lazio, che intesa Caicedo e Immobile: abbracci sotto la curva dopo il gol

Serie A Sassuolo - lavoro a parte per Locatelli : Sassuolo, MO, - I neroverdi hanno proseguito nella preparazione della prossima trasferta di campionato in casa dell' Udinese con una seduta pomeridiana allo stadio Ricci. Il tecnico del Sassuolo ...

Video/ Sassuolo Parma - 0-0 - highlights - tante occasioni sprecate - Serie A - : Video Sassuolo Parma, risultato finale 0-0,: highlights della partita giocata al Mapei Stadium e valida nella 32giornata di Serie A.

Serie A Sassuolo - differenziato per Marlon e Adjapong : Sassuolo, MO, - I neroverdi, dopo il pari interno a reti bianche con il Parma , sono tornati già al lavoro questa mattina allo Stadio Ricci per preparare il turno di campionato di sabato contro l' ...

Serie A - Fiorentina-Bologna 0-0 - Sassuolo-Parma 0-0 : highlights - Sky Tg24 - : Comincia senza reti la seconda avventura di Montella sulla panchina viola: la Fiorentina gioca meglio ma non riesce a sbloccare il risultato contro il Bologna. Anche al Mapei finisce a porte inviolate ...