MotoGp – Sabato da dimenticare per Valentino Rossi in Spagna | le parole del Dottore dopo

(Di sabato 4 maggio 2019)mastica amaro a Jerez de la Frontera: ledelle qualifiche del Gp diamaro persessioni di prove libere complicate, anche le qualifiche non sono state positive per ila Jerez de la Frontera. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2, oggi pomeriggio in, dunque domani sarà costretto a partire dalla 13ª posizione in griglia.AFP/LaPresse“Non sono andato direttamente alla Q2 per un soffio, perché ho commesso un errore nel mio giro, ma siamo migliorati rispetto a ieri. Non ho le migliori sensazioni, ma non meritavo di iniziare così lontano, il mio passo non è poi così male da ottenere il 13° posto“, ha esordito ilnel debrief Yamaha post qualifiche.“Partire dalla quinta fila complica molto le cose. Il mio passo non è dei migliori. ...

