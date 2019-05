Maltempo sferza l’Italia da Nord a Sud | un morto e un disperso Coldiretti | milioni di

Maltempo : forte mareggiata sferza il litorale romano : Da diverse ore il litorale romano sta facendo i conti con una forte mareggiata che sta sferzando la costa da Ostia a Passoscuro, ed ancora piu’ a nord. Una brutta sorpresa per gli operatori balneari proprio pochi giorni dopo l’avvio ufficiale della stagione balneare e quando ormai pensavano di non dover piu’, a questo punto, essere alle prese con un Maltempo di tale portata dal sapore invernale, una vera e propria burrasca. In ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Pasquetta - vento e mareggiate - litorali sott'acqua. Il Maltempo sferza il Sud : Venti di tempesta fino a 110-140 km/h, mareggiate con onde alte 6 metri. E' stata una Pasquetta meteorologicamente poco generosa. Soprattutto i vacanzieri hanno dovuto prestare particolare attenzione ...

Maltempo - il forte vento sferza l'Isola. Numerosi interventi dei vigili del fuoco - Sardiniapost.it : Il forte vento che sta sferzando l'intera provincia di Cagliari ha imposto gli interventi dei vigili del fuoco fin dalle prime ore del mattino. Numerose chiamate al 115 per rami e alberi caduti nelle ...