Il Brescia non fa la festa alla Cremonese

Serie B - il Brescia non sbaglia contro l'Ascoli e vola in Serie A : Brescia - È festa promozione allo stadio Rigamonti. Il Brescia vince 1-0 l'Ascoli e si regala la promozione in Serie A con due giornate d'anticipo in virtù del pareggio interno del Palermo contro lo ...

Cars & Coffee Brescia 2019 : non solo supercar - allo spettacolare evento anche una proposta di matrimonio [GALLERY] : Al Cars & Coffee Brescia 2019 oltre 300 DreamCars e migliaia di appassionati si sono ritrovati per un altro grande successo internazionale targato Cars & Coffee Family Sabato 6 Aprile, è andato in scena il primo Cars & Coffee – The Drive, un’esperienza di guida che ha accompagnato i Drivers in un percorso indimenticabile attraverso la suggestiva Strada della Forra. Definita da Winston Churchill come l’«ottava meraviglia ...

Basket - i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Tonut e De Nicolao decisivi per Venezia - un super Abass non basta a Brescia : Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket. Stefano Tonut/Andrea De Nicolao: importante vittoria di Venezia, che risponde ai successi di Milano e Cremona. Due punti che permettono ai veneti di mantenere la scia dell’Olimpia e nello stesso tempo di tenere a distanza la Vanoli. Un successo arrivato al supplementare dopo una bella battaglia contro Cantù, nella quale si sono messi in luce ...

Zanotti torna a Brescia : "Se non fosse stato pagato un riscatto non sarei qui" : L'imprenditore rapito in Siria nel 2016 racconta la prigionia nelle mani di militanti di Al Qaeda e la fine di un incubo

un Brescia magico : vince anche quando non gioca : Tutto sommato è meglio che Fabio Liverani continui a guardare Gomorra il venerdì sera. Farà felice Sky, ma anche e soprattutto il Brescia. Il Lecce perde, male, a Cremona. Il suo allenatore, che aveva ...