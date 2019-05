Gli alpini conquistano la Scala

Iroso - una vita tra le penne nere : addio all’ultimo mulo deGli alpini : Nome: Iroso. Anno di nascita: 1979. Reparto: Settimo reggimento «Belluno», brigata alpina «Cadore». Numero di matricola: 212....

Addio a Iroso - l'ultimo mulo deGli Alpini. Aveva 40 anni : "Come tutti i veri Alpini, anche il Generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti, per restare comunque per sempre nei nostri cuori". Con queste parole il Presidente della Regione del ...

Addio a Iroso - morto a 40 anni l'ultimo mulo deGli Alpini : Vittorio Veneto, 29 aprile 2019 - Iroso, l'ultimo mulo che era stato in forza alle truppe alpine , è morto. Aveva 40 anni, equivalenti a 120 per un uomo, che erano stati festeggiati nel gennaio scorso ...

Salvini ripropone leva obbligatoria (per Gli Alpini). 5S : “Vuole oscurare il caso Siri” : Matteo Salvini rilancia un cavallo di battaglia della Lega, il servizio militare obbligatorio. Il ministero della Difesa ribadisce che si tratti di un'idea "romantica ma inapplicabile". Piovono le critiche anche da Movimento 5 Stelle e opposizione. La senatrice del Pd, Roberta Pinotti, ha definito come "stupidaggini" la proposta, mentre Forza Italia sottolinea le ennesime divisioni interne al governo.Continua a leggere

Cuneo - arrestato caporal maggiore deGli alpini : ha violentato una bambina di 13 anni : Un caporalmaggiore dell'Esercito in forza al II Reggimento Alpini di Cuneo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 13 anni e diffusione di materiale pedo-pornografico su Internet.Continua a leggere

Cuneo - arrestato ufficiale deGli alpini : ha violentato una bambina di 13 anni : Un caporalmaggiore dell'Esercito in forza al II Reggimento Alpini di Cuneo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 13 anni e diffusione di materiale pedo-pornografico su Internet. Graziano Battista, caporalmaggiore di 30 anni dell'Esercito in forza al II Reggimento Alpini della caserma "Vian" di Cuneo, è stato posto agli arresti domiciliari. Dopo 4 mesi il militare è stato scarcerato a seguito della ...

Gli alpini festeggiano il 95° con i 'Bej' : ... via Patrizi, con ingresso libero per offrire ai cittadini un segno di tradizione, oltre alle particolarità che "I Bej" sanno regalare nei loro spettacoli. Nei mesi a seguire si svolgeranno altri ...

Salvini rilancia il tema della leva obbligatoria 'Magari nel Corpo deGli Alpini'. La Difesa 'Idea romantica ma inapplicabile' : Torna il dibattito sulla leva militare obbligatoria. Questa volta è il ministro dell'Interno Matteo Salvini a rilanciarlo. 'Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole ...

Canada - ritrovati i corpi deGli alpinisti Lama - Auer e Roskelley : ... che scalò l'Everest con il figlio nel 2003: l'allora 20enne Jess divenne così il più più giovane a raggiungere gli 8.848 metri del 'tetto del mondo'. Anche Auer e Lama, originari del Tirolo, erano ...

Salvini : «Reintrodurre la leva obbligatoria - magari per Gli alpini». La Difesa : «Inapplicabile» : ... si comprende che così viene chiusa l'operazione voluta dal Governo Berlusconi nel 2008, con un considerevole risparmio per lo Stato e per i cittadini», sostiene il viceministro all'Economia Laura ...

Nessuna speranza di trovare vivi Gli alpinisti Lama - Auer e Roskelley. Messner : «Grande tragedia» : Tutti e tre erano considerati tra gli alpinisti più promettenti al mondo . «È una grande tragedia» ha commentato Reinhold Messner all'agenzia di stampa austriaca Apa. Messner in particolare conosceva ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019 : Herceg Novi-MarsiGlia 7-7. I transalpini conquistano il trofeo : Forte della vittoria interna per 9-8 nella gara d’andata, al Marsiglia basta il pareggio per 7-7 con l’Herceg Novi nella sfida di ritorno della finalissima dell’Europa Cup di Pallanuoto. I montenegrini non riescono a sfruttare il fattore campo per ribaltare la sconfitta patita nei primi 32 minuti contro i francesi, che mettono in bacheca il primo trofeo Europeo della loro storia. TABELLINO Herceg Novi-Marsiglia 7-7 (and. ...

La furia deGli alpini : “Impossibile aiutare le vittime del sisma” : Due milioni di euro per le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia bloccati da ricorsi e cavilli burocratici. I soldi sono stati raccolti dall’Associazione nazionale alpini e dovevano servire per la costruzione dei centri polifunzionali voluti dai sindaci di Accumoli, in provincia di Rieti e Preci in provincia di Perugia, due comuni sim...

Alpinismo - l’italiano Cimenti sfida il Nanga Parbat : prima la scalata e poi la discesa con Gli sci : Lo scalatore italiano tenterà l’impresa insieme a due compagni russi, il 2 giugno è fissata la partenza per il Pakistan L’alpinista e sciatore piemontese Carlalberto ”Cala” Cimenti partirà il prossimo 2 giugno per il Pakistan. Obiettivo: la scalata del Nanga Parbat, uno dei 14 Ottomila della terra, con discesa sugli sci da una via nuova. Un’impresa mai tentata prima d’ora. Saranno con lui in questa ...