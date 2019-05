Tennis - niente finale per Cecchinato a Monaco di Baviera : Il tabellone del torneo Atp 250 BMW Open LA CRONACA - Primo set senza storia con il giovane Tennis ta cileno che brekka per ben due volte l'azzurro e chiude dopo 29 minuti con il punteggio di 6-2. II ...

Cecchinato ko - niente finale a Monaco : niente finale per Marco Cecchinato all'Open di Monaco di Baviera, torneo in corso sul 'rossò della città tedesca, è stato sconfitto in semifinale dal cileno Christian Garin, n.47 Atp, in due set, per ...