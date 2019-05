Auto | Sara Safe Factor ' corre' in Sicilia

Eliminazione cronologia di Google per la posizione? Sarà Automatica : Il motore di ricerca più usato al mondo rende la cronologia Google cancellabile automaticamente.Il quando eliminare ogni traccia lo scegli tu. Il motore di ricerca più usato al mondo rende la cronologia Google cancellabile automaticamente. Attenzione, a breve Sarà attiva l'Eliminazione della cronologia di Google per la posizione in automatico. Non lasciare traccia nel web ...

Alessandro Borghi sarà Francesco Totti nella serie ispirata al libro Autobiografico Un Capitano? : Con la notizia che Wildside ha acquistato i diritti del libro di Francesco Totti per farne una serie tv, parte il toto-nomi sul protagonista. O meglio, il tam tam mediatico che vorrebbe solo uno, solo Alessandro Borghi, favorito per ottenere il ruolo del Capitano della Roma che ha lasciato il calcio da due anni ma resta idolo dei tifosi e bandiera giallorossa. Wildside ha annunciato che il libro autobiografico di Francesco Totti Un Capitano, ...

I grillini vogliono fermare la Lega : non sarà Autonomia regionale : I grillini vogliono fermare la Lega sul tema dell’autonomia regionale. “Il M5S sarà garante della coesione nazionale” sostiene Luigi Di

La pedana che trasforma i rallentamenti del traffico in energia elettrica sarà testata sull’Autostrada A28 : I rallentamenti del traffico sono una scocciatura per gli automobilisti, ma possono produrre elettricità da usare per alimentare abitazioni e centri commerciali. È possibile grazie a Lybra, un’idea della startup italiana Underground Power Srl, che ha sviluppato una speciale pedana, capace di convertire l’energia generata dal rallentamento di un mezzo in corrente alternata. Lybra non è una novità assoluta, i test sono iniziati nel 2014 in ...

Siri - Di Maio : “Auto sospensione? Non prendiamoci in giro - non esiste. Se sarà innocente torna al suo posto” : “L’auto-sospensione non esiste, poi se il tema è che Siri se, risulterà prosciolto da quest’inchiesta, vuole tornare io sarò il primo a volerlo. Ma la fattispecie di auto-sospensione non esiste, quindi evitiamo di prenderci in giro e non ho mai sentito Conte nominarla”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. Armando Siri, se si dimetterà, “continuerà a fare il ...

Siri valuta l’Autosospensione - sarà decisivo l’interrogatorio : Matteo Salvini continua a difendere a spada tratta Armando Siri, esclude le dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture, nonostante il pressing di Luigi Di Maio. «I 5 Stelle sono ossessionati da questa situazione surreale, senza un briciolo di prova, con le indagini ancora in corso e che potrebbero durare mesi», confidano alti dirigenti dell...

Tesla sarà presto un colosso delle Auto Autonome? : Elon Musk prepara la svolta di Tesla, che punta a trasformare da colosso delle auto elettriche a colosso delle auto autonome. Il miliardario vision...

Le Automobili saranno connesse con il wifi e non con il 5G. Per ora : Il 17 aprile il Parlamento Europeo ha deciso di supportare uno standard di comunicazione tra automobili basato sulla tecnologia wifi, anziché sul nuovo protocollo 5G per le telecomunicazioni mobili. L'...

Concessionarie Auto : saranno presto un ricordo per colpa di Amazon? [GALLERY] : Lo spietato mondo dell’e-commerce potrebbe far sparire per sempre le Concessionarie di auto, a meno che… Il settore automotive mondiale sta cambiando in modo repentino, da un lato l’evoluzione tecnologica sta portando le automobili verso la guida autonoma e le motorizzazioni alternative e da un altro punto di vista le vendite ai privati stanno calando e man mano stanno lasciando sempre più spazio al noleggio e alle auto condivise. Questa ...

Fca - Di Maio : 500 elettrica sarà simbolo dell'Automotive europeo : Torino, 13 apr., askanews, - Torino capitale dell'innovazione. A rilanciare quest'antica vocazione del capoluogo piemontese è stato il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in visita per ...

‘Fare il pieno’ alle Auto elettriche non sarà più un problema : la ricarica Automatizzata è qualcosa di mai visto prima [FOTO] : L’azienda Daze Technology ha ideato DazePlug, l’alimentatore automatico per una ricarica facile e compatibile con ogni tipo di veicolo elettrico Un sistema di ricarica facile, applicabile a qualsiasi modello di auto elettrica in circolazione: è Daze Technology ad aggiudicarsi i 5.000 euro (oltre a un percorso di open innovation) del primo premio del MOTUS-E Event che si è tenuto giovedì 11 aprile al WeGil di Roma in ...

Auto : la mobilità sta cambiando e nel futuro sarà esclusivamente condivisa : Si stanno sviluppando nuovi e rivoluzionari modi di condividere l’Automobile che ci porteranno presto verso un destino già scritto Negli ultimi tempi si parla sempre più di mobilità condivisa, infatti il fenomeno del car sharing e del ride sharing stanno letteralmente spopolando, nel primo caso troviamo celebri servizi come Enjoy e Car2Go che permettono di noleggiare di un’Auto per effettuare brevi spostamenti in alcune delle più grandi ...

Perché l'Autonomia differenziata sarà un disastro per il Paese : Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto chiedono la “secessione morbida”. Ma l'Italia non può permettersela e i soldi da gestire in proprio andrebbero tolti alle entrate statali creando un nuovo buco nei conti pubblici

Quanto saranno sostenibili le Auto volanti del futuro? : (foto: Dave Brenner/University of Michigan School for Environment and Sustainability) Chi si ricorda i Jetsons (in italiano “I pronipoti”), quel simpatico cartone animato degli anni ’60 in cui il padre di famiglia, George Jetsons, saliva ogni giorno su un auto volante per andare a lavorare? Per chi fin da piccino desiderava salirci sopra e sfrecciare tra gli edifici di una grande città, ci sarà, purtroppo, ancora da aspettare. ...