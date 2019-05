Ponte Morandi Dubbi sui due progetti di retrofitting | troppo diversi tra loro

Toninelli apre ad Atlantia : «Alitalia non va mischiata con Ponte Morandi» : ... ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso». 25 aprile 2019 Lo ha detto Danilo ...

Genova : il Ponte Morandi verso il nulla : A nove mesi dalla tragedia la ricostruzione è lontana, con Autostrade che ha fatto 5 ricorsi al Tar e potrebbe avere un risarcimento di 200 milioni

Bergamo - birrificio annuncia le ferie con foto del Morandi : “Siamo chiusi - Ponte anche per noi”. Polemiche sui social : “Questo sabato siamo chiusi, ponte anche per noi!! A presto!!” e sotto la foto-simbolo del camion sul ciglio del ponte Morandi di Genova che è crollato il 14 agosto scorso uccidendo 43 persone. È il post comparso sulla pagina Facebook del birrificio artigianale Adda di Brembate, in provincia di Bergamo. Una trovata che ha suscitato grande sdegno sui social, dove il post è diventato presto virale scatenando molte Polemiche, con ...

Ciclismo : 80° Giro dell'Appennino dedicato alle vittime del Ponte Morandi : Sarò un Giro dell'Appennino molto particolare quello che si correrà oggi da Novi Ligure a Genova, visto che la gara, per la prima volta transiterà a fianco di quel che resta del Ponte Morandi, in Via ...

Incidenti sul lavoro : 641mila nel 2018. Più morti : effetto crollo Ponte Morandi : Indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro secondo cui c’è stato un aumento dello 0,9%. Genova quinta città per numero di malattie

Ponte Morandi. Il modello organizzativo Aspi prevede che la manutenzione sia responsabilità dei tecnici : Dalle carte del processo sulla strage del viadotto di Acqualonga spunta un dossier che scarica tutte le responsabilità per la manutenzione e la prevenzione dei rischi sui tecnici delle Direzioni territoriali. Un documento salva-manager: questi rispondono agli azionisti delle scelte strategico-finanziarie, ma la sicurezza dipende dai tecnici e solo su questi devono ricadere i problemi giudiziari dopo un disastro. La cosa, ovviamente, rischia di ...

Genoa e Sampdoria il 27 maggio in campo per il Ponte Morandi : Sarà un vero spettacolo la partita mista tra Sampdoria e Genoa in programma il 27 maggio prossimo al Ferraris. Una partita mista rossoblucerchiata per raccogliere fondi a favore delle aziende e dei piccoli commercianti che operano sotto il Ponte Morandi, distrutto dal crollo del 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. Criscito, Quagliarella, Veloso, Ramirez, Colley, Romero. Tutti mischiati tra loro, uniti, per solidarietà. Perché la beneficenza ...

Ponte Morandi : Facciamo Squadra il 27 Maggio al Ferraris : Tutti ci siamo rimboccati le maniche offrendo un esempio all'Italia e al mondo di come certe cose debbano essere affrontate e come da un problema si costruisca un'opportunità" ha sottolineato il ...

Ponte Morandi - riapre via Fillak a 8 mesi dal crollo. Negozianti in ginocchio : L' ultima delle grandi vie di Genova chiusa dopo il crollo del Ponte Morandi è stata riaperta al traffico. 'Questa giornata non ha solo un valore simbolico ma reale. La strada è aperta e quello che ...

Ponte Morandi - a Genova via Fillak riapre al traffico 8 mesi dopo la tragedia - Sky TG24 - : La via, riaperta alla presenza del sindaco di Bucci, del presidente della Regione Toti e del viceministro ai trasporti Rixi, era l'ultima delle strade interdette al traffico. I manifestanti chiedono ...

Ponte Morandi - in sicurezza le pile 10 e 11 : Il tracciato, chiuso dal 14 agosto 2018, sarà nuovamente percorribile dalle 11, ma solo dai veicoli a motore, auto e due ruote

Genova - Ponte Morandi : proseguono i risarcimenti alle aziende : proseguono i risarcimenti per le aziende o liberi professionisti con sede nella zona rossa\arancione di Genova che hanno subito una riduzione del fatturato in seguito al crollo del Ponte Morandi. Il commissario delegato per l’emergenza Giovanni Toti ha firmato un nuovo provvedimento di liquidazione a favore della Camera di commercio di Genova (ente attuatore) che potrà effettuare i pagamenti per altre 11 aziende che hanno già presentato domanda ...

Genoa-Sampdoria - amichevole mista il 27 maggio : evento benefico per le vittime del Ponte Morandi : Genoa e Sampdoria disputeranno un’amichevole mista contro una selezione di ex giocatori delle due squadre. “Facciamo squadra per Genova” andrà in scena lunedì 27 maggio allo Stadio Ferraris e ha un intento benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati alle famiglie delle vittime del Ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Il Team Genova sarà composto da una selezione di giocatori delle due squadre mentre il Team ...

