NBA | Phila vola sul 2-1 con Toronto

Playoff NBA : Joel Embiid dice 33 - Philadelphia vince e si porta sul 2-1 contro Toronto : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 116-95 Dopo due gare in ombra, non brillanti su entrambi i lati del campo, Joel Embiid ha finalmente fatto irruzione nella serie contro Toronto. A modo suo, ...

Playoff NBA : Toronto sbatte su Phila - Jokic trascina Denver : Philadelphia riporta in parità la serie, Denver la apre con un successo. Sono i verdetti della notte di Playoff Nba. All'Air Canada Centre i Philadelphia 76ers superano 94-89 i Toronto Raptors ...

Basket - semifinali playoff NBA : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

NBA playoff - Toronto-Philadelphia 108-95 : Leonard da cinema con 45 punti : Kawhi Leonard, 27 anni. Ap Toronto, 2,-Philadelphia, 3, 108-95, 1-0 nella serie, Basta un Kawhi Leonard da cinema ai Raptors per avere la meglio su Philadelphia in gara-1. Toronto mette solamente due ...

Playoff NBA - Denver la spunta a gara-7 : out San Antonio - Toronto parte bene contro Phila : Playoff NBA, Denver Nuggets al secondo turno, sconfitti gli Spurs in gara-7 ed ora si troveranno di fronte Lillard e soci Playoff NBA, notte ricca di emozioni negli USA. E’ infatti terminato ufficialmente il primo turno con la disputa di gara-7 tra Spurs e Nuggets. Una serie molto combattuta che ha visto le due franchigie darsi battaglia sino alla decisiva gara da dentro o fuori, che ha visto Denver trionfare sul parquet di casa ...