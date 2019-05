MotoGP | Prove libere 2 GP Spagna 2019 | risultato e classifica Petrucci e Dovizioso

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

Sul circuito spagnolo, il campione del mondo della Honda ha fermato il tempo sull'1'37"921, davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo , +0'124, e la Yamaha di Maverick Vinales , +0"191,. Andrea ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista dopo la sessione del mattino, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per mettere a punto la propria moto ed effettuare i test di cui hanno bisogno con l'obiettivo di trovare il giusto set-up in vista delle qualifiche e della gara in programma nel weekend. Si inizia a fare sul serio nel corso del ...

MotoGP - Prove libere1 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez comanda davanti a Lorenzo e Viñales. Indietro Valentino Rossi : Si sono concluse poco fa le prime Prove libere del Gran Premio di Spagna per quel che riguarda la MotoGP. A tenerle in pugno è il padrone di casa per eccellenza, Marc Marquez, che con il tempo di 1’37″946 stacca tutti i suoi rivali, oltre a far segnare in continuazione ottimi tempi, lanciare chiari segnali ed essere l’unico a scendere sotto il muro dell’1’38”. I primi tre della classifica sono tutti spagnoli, ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i team lavoreranno per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale sulle moto, pensando di ottimizzare la propria prestazione in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. Nella classe regina c'è grande attesa. Solitamente, nel primo impegno ...

MotoGP in tv - GP Spagna 2019 : prove libere su SKY e TV8. Orari - programma e streaming : C’è grande attesa tra gli appassionati di motori per il Gran Premio di Spagna 2019, quarta prova del Motomondiale che si disputerà da venerdì 3 a domenica 5 maggio sul circuito di Jerez de la Frontera. Il tracciato andaluso ospita il circus ininterrottamente a partire dal 1989 ed è stato teatro di duelli indimenticabili e di gare mozzafiato ricche di sorpassi e colpi di scena, in cui i padroni di casa iberici si sono quasi sempre imposti ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : programma - orari e tv delle prove libere di oggi (3 maggio) : oggi, venerdì 3 maggio, ci sarà il primo giorno di prove libere del GP di Spagna di MotoGP, quarto appuntamento del Mondiale 2019. Sul tracciato di Jerez de la Frontera nella classe regina si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche del sabato e della gara della domenica. Andrea Dovizioso, sulla Ducati, si presenta in vetta alla classifica del campionato, con tre punti di vantaggio su Valentino Rossi, cinque sullo spagnolo Alex ...