Derby della Mole Juventus-Torino 1-1 | Cronaca

Juventus-Torino - Lukic porta i granata in vantaggio nel Derby della Mole [VIDEO] : Lukic porta il Torino in vantaggio nel Derby della Mole: Juventus costretta alla rimonta E’ in corso il Derby della Mole: la Juventus ospita il Torino di Mazzarri, a caccia di un’importante vittoria che potrebbe aiutarla per la corsa per l’Europa. E’ Lukic a sbloccare il match: il 22enne serbo ha infatti messo a segno il gol di vantaggio della squadra granata, al 18′. Oh my what a start to the ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Derby della Mole Juventus-Torino DIRETTA LIVE - Formazioni ufficiali : Derby della Mole Juventus-Torino: cronaca in DIRETTA LIVE con Formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Quote Serie A – Derby della Mole - l’impresa del Torino allo Stadium è a 5.00. Lazio-Atalanta in equilibrio su Sisal Matchpoint : Quote Serie A – Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le Quote Sisal Matchpoint ...

E’ tempo di Derby della Mole : Juve-Torino in esclusiva su Sky : Inizia già domani la 35esima giornata con un anticipo che non può essere considerata una gara come tutte le altre: a Torino si gioca infatti il “Derby della Mole” con i campioni d’Italia della Juventus che ospitano all’Allianz Stadium il Torino. I bianconeri non hanno più niente da chiedere a questo campionato, ma non vogliono […] L'articolo E’ tempo di Derby della Mole: Juve-Torino in esclusiva su Sky è stato ...

Vigilia del Derby della Mole : Juve-Torino - mai una partita banale : Vigilia di Derby in casa Juve che affronta le ultime quattro partite del campionato forte di un titolo già cucito sulle nuove maglie della prossima stagione. Però il Derby della Mole non è mai una partita come le altre e stavolta vede la compagine granata in piena corsa per un posto in Champions League che sarebbe storico. Nel corso della conferenza stampa odierna mister Max Allegri ha parlato sia del match che di altri aspetti riguardanti il ...

Il futuro della Juve? Con Can in difesa - a partire dal Derby col Toro : Emre Can è lo juventino più sottovalutato in questi giorni di fine stagione. Emre è importante per Allegri perché può giocare da centrale di destra in una difesa a tre oppure a metà campo, nelle ...

Juve-Torino - tutto quello che c'è da sapere sul Derby della Mole : Dov'è possibile guardare Juventus-Torino? La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i ...

Derby della Mole – Mazzarri ci sarà : la decisione del giudice sporivo : Walter Mazzarri multato dal giudice sportivo, ma il tecnico granata sarà in panchina per Juventus-Torino Walter Mazzarri sarà in panchina venerdì in occasione del Derby tra il suo Torino e la Juventus. Il tecnico granata, allontanato dall’arbitro per proteste durante l’ultimo match con il Milan, è stato punito solo con una multa di 20mila euro dal giudice sportivo per avere “contestato l’operato arbitrale con grida ...

Toro - testa al Derby dopo il 2-0 sul Milan. Cairo : "E' il più importante della mia presidenza" : 'Il gol? La dedica va al figlio di Bonucci che era in tribuna assieme a tutta la sua famiglia - così il Gallo a Sky Sport -. È stata una grande serata, ora testa al derby: sarà spettacolare'. Con un ...

Il Derby della Mole Juventus-Torino anticipato a venerdì 3 maggio : Ora è ufficiale. La Lega Calcio ha comunicato l’anticipo del derby della Mole Juventus-Torino a venerdì 3 maggio 2019 alle

Serie A - è ufficiale : il Derby della Mole si gioca il 3 maggio : La Juventus non giocherà le semifinali di Champions League e quindi potrà scendere in campo la sera del 3 maggio, permettendo così a tutto il mondo granata di commemorare gli Invincibili del Grande ...