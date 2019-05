Arriva lo scontrino elettronico: ecco chi non sarà obbligato a emetterlo

Alcune categorie di partite Iva saranno esonerate dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico, la novità che entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 con lo scopo di semplificare il registro fiscale e di contrastare l'evasione fiscale. Fra questi gruppi vi sarebbero tutte quelle partite Iva obbligate a rilasciare solo la ricevuta fiscale. Le categorie esentate dall'obbligo, che inizialmente riguarderà solo gli esercizi commerciali con un fatturato superiore ai 400mila euro e sarà poi esteso a tutti i commercianti dal 1° gennaio 2020, rimarrebbero quelle che erano state esonerate nel decreto del 1996. Il documento stabiliva alcune esenzioni in quanto i prodotti ceduti sono ad oggi soggetti ad accisa o perché riguardanti attività marginali per cui la certificazione fiscale poteva risultare complicata. La lista delle esenzioni, anticipata dal Sole24Ore è abbastanza lunga.