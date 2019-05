Tre smartphone di Huawei sono protagonisti di offerte Wind e Vodafone | anche per i più

Xiaomi supera le stime di vendita di smartphone nel primo trimesTre dell'anno : sì - no o forse? - foto - : In ogni caso oggi l'azienda ha comunicato ufficialmente i dati di vendita per il primo trimestre 2019 e sembrano essere più alti delle aspettative: 27,5 milioni di unità in tutto il mondo . Abbiamo ...

Apex Wallpaper offre olTre 1000 sfondi animati per lo smartphone e le chat : Apex Wallpaper è un'applicazione che permette di personalizzare lo sfondo del dispositivo e delle chat con immagini ed effetti 3D dinamici di buona qualità. L'app offre più di 1000 sfondi gratuiti in qualità HD con risoluzione 1920x1080 pixel e oltre che abbracciano varie categorie come animali, natura, amore, serie TV, supereroi, ecc. e gli aggiornamenti settimanali aggiungono foto e temi gratuiti. L'articolo Apex Wallpaper offre oltre 1000 ...

Meizu 17 poTrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda - riprendendo il design di Meizu Zero : Sarà Meizu 17 il primo smartphone della compagnia cinese dotato di connessione 5G, con un design ripreso da quello di Meizu Zero. L'articolo Meizu 17 potrebbe essere il primo smartphone 5G dell’azienda, riprendendo il design di Meizu Zero proviene da TuttoAndroid.

Ecco la classifica degli smartphone più roventi sotto sTress : Tutti, almeno una volta nella vita, hanno dovuto fare i conti con il surriscaldamento del proprio smartphone. Ciò accade quando il dispositivo è sottoposto ad un uso intenso. Non tutti però rispondono ...

OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong - con Tre nuovi - smartphone tra cui OUKITEL K12 : All'annuale fiera di Hong King, OUKITEL ha portato oltre venti smartphone, tra cui tre nuove proposte della serie K, incluso il nuovo K12. L'articolo OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong, con tre nuovi, smartphone tra cui OUKITEL K12 proviene da TuttoAndroid.

FCC ha approvato un nuovo smartphone HMD Global : poTrebbe trattarsi di Nokia 5.2? : Nokia potrebbe presentare presto un nuovo smartphone: a rivelarlo è l’approvazione da parte di FCC di un nuovo prodotto con più codici. Potremmo trovarci davanti a Nokia 5.2? La Commissione federale per le comunicazioni, fondamentale elemento della politica delle telecomunicazioni statunitensi, ha appena approvato un nuovo modello identificato con tre codici diversi: TA-1188: dovrebbe essere la versione […] L'articolo FCC ha ...

AnTuTu pubblica il rapporto globale sulle preferenze degli utenti di smartphone Android per il primo trimesTre 2019 : AnTuTu ha rilasciato di recente il rapporto sulle preferenze degli utenti di smartphone Android nel mercato globale per il primo trimestre 2019, che comprende risoluzione dello schermo, versione del sistema, processore, memoria e altri parametri. Nel complesso, i produttori preferiscono utilizzare gli schermi con notch nei modelli di fascia media e alta con la configurazione standard rappresentata da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di ...

Volete cambiare smartphone? Ecco le proposte Tre con FREE Power - ALL-IN Power e Super Power : Diamo un'occhiata più nel dettaglio alle proposte di Tre per acquistare un nuovo smartphone a rate, in abbinamento alle offerte ALL-IN Power, ALL-IN Super Power, FREE Power e FREE Super Power. L'articolo Volete cambiare smartphone? Ecco le proposte Tre con FREE Power, ALL-IN Power e Super Power proviene da TuttoAndroid.

Huawei mira a spedire olTre 250 milioni di smartphone nel 2019 e si prepara a fornire chip 5G ad Apple : Huawei ha grandi progetti per il 2019, incluso riuscire a superare il grande risultato ottenuto lo scorso anno con oltre 206 milioni di smartphone spediti L'articolo Huawei mira a spedire oltre 250 milioni di smartphone nel 2019 e si prepara a fornire chip 5G ad Apple proviene da TuttoAndroid.

5 consigli per combattere lo sTress da smartphone : A volte anche più spesso, in un loop inconscio di continua ricerca di un aggiornamento per paura di essersi persi qualcosa nel mondo del web. Questa paura si chiama FOMO , Fear Of Missing Out, e ...

La sanità vale il triplo degli smartphone e poTrebbe essere il futuro di Apple : Il ceo Tim Cook lo ha detto : 'Il più grande contributo che Apple può dare all'umanità riguarda la salute'. Non parlava solo di soldi, ma pare ormai chiaro che nuovi servizi sanitari farebbero bene ...

Xiaomi Mi MIX 4 poTrebbe essere l’atteso smartphone pieghevole di questo produttore : Stando ad una nuova indiscrezione, lo smartphone pieghevole di Xiaomi potrebbe essere lo Xiaomi Mi MIX 4 e una sorta di conferma arriva dalla piattaforma Alipay L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe essere l’atteso smartphone pieghevole di questo produttore proviene da TuttoAndroid.

Nuovo codice della strada : sTretta sull'uso degli smartphone alla guida : stretta all'uso di cellulare e smartphone alla guida e aumento delle sanzioni per chi parcheggia negli spazi riservati ai disabili. Sono queste le principali novità contenute nella proposta di Testo ...

Voci su un nuovo smartphone di HTC con Snapdragon 710 e 6 GB di RAM si levano dall’olTretomba : Alcune indiscrezioni tornano a parlare del reparto mobile di HTC, stavolta non per ribadire la crisi annosa in cui langue l'azienda, ma per far luce su un presunto smartphone che avrebbe a bordo un Qualcomm Snapdragon 710 e 6 GB di RAM. L'articolo Voci su un nuovo smartphone di HTC con Snapdragon 710 e 6 GB di RAM si levano dall’oltretomba proviene da TuttoAndroid.