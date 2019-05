RUGBY Vittoria del Ravenna contro la capolista Macerata per 19 a 10

RUGBY - Guinness Pro 14 2019 : super Benetton Treviso! Vittoria nel derby sulle Zebre e qualificazione ai play-off : Vittoria con bonus doveva essere e Vittoria con bonus offensivo è stata. È arrivato il capolavoro della Benetton Treviso, al termine di una stagione regolare davvero magnifica. I veneti si sono imposti nel migliore dei modi, per 25-11, al Lanfranchi di Parma nel derby d’Italia con le Zebre e hanno agguantato la terza posizione nel raggruppamento B che vale il passaggio ai play-off . Ancora in corsa per il titolo dunque i Leoni guidati da ...

RUGBY - Guinness Pro 14 2019 : Zebre - serve un miracolo con gli Scarlets per tornare alla vittoria : Giornata numero 20 per quanto riguarda la regular season del Guinness Pro 14 2019 di Rugby. Sta per volgere dunque al termine la stagione, prima dei play-off, con gli ultimi match in programma. Scendono in campo nuovamente le Zebre, sabato pomeriggio, alle 18.15, in trasferta in casa degli Scarlets. L’obiettivo è sempre quello di tornare alla vittoria. Servirà un miracolo su un campo molto ostico. Ricordiamo che alle Zebre il successo ...