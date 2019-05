Mentre ero via | trama ultima puntata | una sconvolgente rivelazione

lanostratv

(Di giovedì 2 maggio 2019) Anticipazioniero via,: arriva la resa dei conti Si avvicina il gran finale perero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno che ha conquistato il pubblico di Raiunodopo. La sesta ediero via andrà in onda il 9 maggio. Tutti i nodi verranno al pettine e, finalmente, si scoprirà cosa c’è dietro l’omicidio di Gianluca Grossi, il marito di Monica, e di Marco De Angelis, il fratello di Stefano. Monica ricorda alcuni frammenti importanti di quella famosa notte: Riccardo non era da solo in macchina! Secondo Stefano c’era suo padre con lui. Riccardo fa incontrare a Monica un uomo che si è presentato come Enrico De Vincenti ma lei non ricorda nulla. Inero via i colpi di scena si susseguono. Sui giornali escono delle foto che ritraggono Monica e Stefano in atteggiamenti inequivocabili. ...

debnmcyrus : RT @dontlikekids: è morto uno dei miei pesci mentre ero in giappone e mia madre voleva prenderne uno uguale pensando di ingannarmi https://… - AzzuLeo20 : Adesso sono davanti alla tv perché tra poco inizierà “Mentre ero via”. #serie #tv #y2019 #me #life #vita #cena - bokutagawa : li ho fatti leggere ai miei genitori e mentre io ero piegat in due dalle risate loro erano ?? -