Juventus | Cristiano Ronaldo | Etica e umiltà | non sono uno che vende fumo

Juventus - altra vittoria in partitella per Cristiano Ronaldo : ma nella foto spunta Matuidi : "La stagione non è ancora finita". Parola di Cristiano Ronaldo , che nonostante lo scudetto già conquistato dalla Juventus ha messo nel mirino il derby contro il Torino e vuole ancora tentare lo ...

Cristiano Ronaldo spera in Guardiola alla Juventus (RUMORS) : Dopo la conferma di Agnelli della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus (nel post partita fra i bianconeri e l'Ajax), anche il tecnico toscano ha avuto modo di ribadire la volontà di restare a Torino la prossima stagione nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'. Sembra quindi una formalità l'incontro fra le parti che dovrebbe essere previsto dopo il primo maggio, e quindi non dovrebbero esserci clamorose novità riguardanti ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - gli highlights di San Siro : Il 172esimo Derby d’Italia di campionato non ha certo deluso le attese. Nonostante la Juventus abbia già vinto matematicamente lo Scudetto 2018/19 il match di San Siro ha regalato spettacolo e occasioni. Meglio l’Inter nel primo tempo chiuso avanti grazie ad un euro-gol di Radja Nainggolan, quindi nella ripresa è uscita la Juventus che, prima ha raggiunto il pari con il solito Cristiano Ronaldo (giunto a quota 20 gol) quindi sfiora ...

Inter-Juventus - Allegri gongola per il gol di Cristiano Ronaldo : “bello avere un calciatore così” : Le parole di Massimiliano Allegri al termine di Inter-Juventus: l’allenatore bianconero soddisfatto della prestazione di Cristiano Ronaldo ”Ho Cristiano Ronaldo e sono contento. E’ importante avere un giocatore così, dopo il gol sbagliato si è arrabbiato molto, poi ha giocato un’altra partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto le palle inattive, potevamo subire il 2-0: poi abbiamo atto un bel secondo tempo. Stasera ...

Inter Juventus - Chiellini a DAZN si esprime così su Cristiano Ronaldo : Inter Juventus – Al termine della sfida contro i nerazzurri di Spalletti, Giorgio Chiellini è stato Intercetato dai microfoni di DAZN. Inter Juventus, il centrale bianconero è certo su chi sia il più forte Una Juventus che non ha voglia di perdere nonostante sia già certa del titolo, una Juventus che non si arrende mai. […] More

Inter-Juventus 1-1 - derby d’Italia senza vincitori : Cristiano Ronaldo replica all’eurogol di Nainggolan : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia si è concluso senza vinti né vincitori a San Siro: i nerazzurri conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League (ora sono terzi con quattro lunghezze di vantaggio che nel pomeriggio ha battuto il Cagliari e sei su Milan e Atalanta che sono attesi dai rispettivi impegni con Torino e Udinese), i ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - pareggio a San Siro : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia ha regalato grandi emozioni a San Siro ma nessuno è riuscito a prevalere. I nerazzurri, che conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League, sono passati in vantaggio al 7′ con uno spettacolare destro al volo di Radja Nainggolan al 7′. I bianconeri hanno acciuffato il pareggio al ...

Inter-Juventus - Cristiano Ronaldo pareggia i conti : lo sprazzo di CR7 risveglia i bianconeri [VIDEO] : Cristiano Ronaldo va in gol contro l’Inter, l’attaccante portoghese porta la Juventus sul risultato di 1-1 Ci pensa sempre lui. Cristiano Ronaldo pareggia i conti nella sfida tra Inter e Juventus allo stadio San Siro. Uno sprazzo di CR7 porta in pareggio il risultato, dopo il gol segnato da Radja Nainggolan all’8° del primo tempo. Ecco il video della rete dell’attaccante portoghese: GOAL!!! Cristiano Ronaldo ...

Juventus - per Cristiano Ronaldo e Bonucci 'vincere è l'unica cosa che conta' : Questa mattina la Juventus ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla gara contro l'Inter. Massimiliano Allegri per questo importante match potrebbe ritrovare Giorgio Chiellini che ormai lavora con i compagni. Il tecnico livornese, infatti, nonostante i suoi ragazzi abbiano già vinto lo scudetto vuole comunque continuare a vincere. L'allenatore della Juve però farà alcuni esperimenti che potrebbero essere utili anche nell'ottica della ...

Juventus - tanti sorrisi per Cristiano Ronaldo e compagni alla ripresa : la foto : Questo pomeriggio, intorno alle 17, la Juventus è scesa sui campi della Continassa per allenarsi in vista della gara contro l'Inter. I campioni d'Italia sono apparsi piuttosto sorridenti e felici dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e il clima al JTC era ottimo. La squadra, però, ha anche lavorato duramente e la Juve, quest'oggi, ha svolto un lavoro tecnico e di possesso palla. Al termine della seduta, come spesso accade, è stata ...

Juventus - Cristiano Ronaldo fa lo sponsor del talentino portoghese Felix : come lo porta a Torino : Smaltita la festa, un po' sottotono, della Juventus per l'ottavo scudetto di fila, per i dirigenti bianconeri è arrivato il momento di pensare seriamente a come puntellare la rosa per la prossima ...

Mercato Juventus - tutti i nomi “consigliati” da Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/19 Ronaldo (Fabio Ferrari/LaPresse) ...

Juventus - vacanze di Pasqua in famiglia per i bianconeri : Cristiano Ronaldo è in Croazia : Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Juventus si è aggiudicata matematicamente lo scudetto e Massimiliano Allegri ha deciso di concedere un po' di giorni di riposo ai suoi ragazzi. Dunque i bianconeri hanno deciso di lasciare Torino per andare a trascorrere le vacanze di Pasqua in giro per l'Europa. Cristiano Ronaldo si è spostato in Croazia, mentre Miralem Pjanic ha deciso di non spostarsi molto da Torino e si è recato a Montecarlo dove si ...

Georgina parla di Cristiano Ronaldo e della Juventus : 'A Torino mi trovo benissimo' : Dopo la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo per la Juventus sono arrivati in regalo alcuni giorni di riposo. Infatti, i bianconeri si stanno godendo la Pasqua e la Pasquetta con le rispettive famiglie. Ovviamente anche Cristiano Ronaldo ha deciso di passare un po' di tempo con la compagna Georgina Rodriguez. La coppia è sempre più unita e sabato, dopo la vittoria dello scudetto, CR7 si è girato verso la tribuna dove c'era la fidanzata e ha ...