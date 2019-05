Guida autonoma | ' l' automobile' di Leonardo da Vinci

Tesla Full Self Driving - Guida autonoma entro il 2019 sull'intera gamma : entro la fine dell'anno, tutta la gamma Tesla sarà dotata del Full Self Driving, un cervellone in grado di gestire le dinamiche della guida autonoma in gran parte della situazioni su strada. Lo ha ...

Guida autonoma - a Detroit la nuova fabbrica Waymo : Arriva da Detroit , la città americana dei motori, l'ultima novità in fatto di Guida autonoma . Risale, infatti, a pochi giorni fa l'accordo tra Waymo , il progetto di Google del settore, e l' ...

Guida autonoma in Europa - il progetto Adaptive definisce le linee guida : L’Europa si sta attrezzando per gestire lo sviluppo e l’impiego su vasta scala delle auto connesse e automatizzate. A questo proposito si è concluso con successo il progetto Adaptive finanziato dalla Commissione Europea, che ha portato allo sviluppo e ai test delle funzioni di guida automatizzata in tre aree principali. La prima riguarda gli scenari di parcheggio a bassa velocità, la seconda gli scenari urbani a media velocità, ...

6 aziende in pole position per lanciare l’auto a Guida autonoma : Test drive di dimostrazione a Londra l’auto a guida autonoma rappresenta ormai l’immediato futuro del settore automobilistico in tutto il mondo. Secondo uno studio pubblicato dall’istituto di ricerca Juniper Research, il mercato dell’auto a guida autonoma potrebbe raggiungere i 5 milioni di dollari di vendite l’anno nei soli Stati Uniti entro il 2026 e i 20 milioni a livello globale. Nel complesso, il giro d’affari per il ...

Auto a Guida autonoma - previsioni sconfortanti : faranno più chilometri e inquineranno di più : Grazie alle Auto a guida Autonoma, il tempo passato in macchina diventerà funzionale ad altre attività come lavorare, leggere, studiare, dormire, guardare un film. Questo ci porterà a fare più chilometri e ad inquinare di più Secondo un nuovo studio dell’Università del Michigan, i benefici derivanti dalle Auto a guida Autonoma indurranno probabilmente i proprietari di veicoli a guidare di più, quei chilometri aggiuntivi, però, ...

Apple : la Guida autonoma è il prossimo target aziendale : Apple, l’azienda di Cupertino sta sviluppando insieme ad altre quattro aziende la tecnologia che potrebbe cambiare il mondo dell’automotive Apple, azienda leader nella tecnologia, sta investendo diversi milioni di dollari, nello sviluppo di vetture a guida autonoma. La compagnia che ha sede a Cupertino avrebbe avuto diversi incontri con le quattro aziende fornitrici di sensori per auto autonome e starebbe lavorando, allo stesso ...

Auto a Guida autonoma : come funziona - perché non arriverà a breve - : Ma allora, che aspettiamo a far partire il countdown? Aspettiamo, ad esempio, che a suffragare le "bombe" di Musk, geniale imprenditore, sia anche la scienza . Già, perché tra il dire e il fare, la ...

Waymo - A Detroit una fabbrica di veicoli a Guida autonoma : Waymo ha scelto Detroit per localizzare una fabbrica per veicoli a guida autonoma. La società del gruppo Alphabet, nata da una costola del progetto della Google Car, ha in particolare individuato all'interno della città del Michigan una fabbrica da riattrezzare e ammodernare per sostenere la produzione di massa di robotaxi.Si parte già quest'anno. Lo stabilimento, secondo quanto precisato dall'amministratore delegato John Krafcik, sarà operativo ...

Guida autonoma - Elon Musk : “entro due anni i primi robotaxi senza conducente” : I robotaxi, quelli senza pilota in carne e ossa alla Guida, arriveranno sulle strade degli Stati Uniti nel giro di due anni: è questa l’ultima promessa fatta da Elon Musk, patron e amministratore delegato di Tesla, più volte accusato di non mantenere la parola data agli investitori. L’annuncio arriva a poche ora dalla divulgazione degli ultimi risultati commerciali della marca (negativi, secondo le attese). Fondamentale per centrare l’obiettivo, ...

Robotaxi - il servizio di taxi a Guida autonoma di Tesla in arrivo nel 2020 : Dopo anni di annunci, Tesla sembra pronta a lanciare un aggiornamento software che consentirà alle auto di guidare davvero in autonomia. Se finora la macchina controllava sterzo e pedali ma il guidatore era obbligato a tenere le mani sul volante, presto la macchina avrà raggiunto uno stadio evolutivo tale da essere in grado di gestire tutto automaticamente, consentendo ai passeggeri di non dover più prestare attenzione alla strada. Un passaggio ...

Tesla : il servizio di ride-sharing con Guida autonoma - Robotaxi - entro il 2020 : Di guida autonoma si parla già da diversi anni, con particolare riferimento alle enormi potenzialità di questa tecnologia che promette di rendere ancora più sicure le strade, riducendo drasticamente gli incidenti. Le prime vetture a guida autonoma hanno già raggiunto le strade in alcuni territori, grazie a Waymo (Google), Uber e la stessa Tesla Motors con il suo sistema Autopilot. Ma non è ancora disponibile per gli utenti finali un ...

Guida autonoma - Tesla sfida Uber e Lyft con i robo-taxi : Una politica molto aggressiva, quindi, dovuta anche alla capacità di ridurre i costi perché l'incasso non si deve spartire con gli autisti. L'acquisto di una Tesla sarebbe, in un certo senso, un ...

Tesla - Guida autonoma su tutta la gamma entro il 2019 : Per la Tesla la Guida autonoma è sempre più vicina. Presentando il nuovo supercomputer Full Self-Driving (Fsd) durante l'Autonomy Day, la Casa californiana ha annunciato che tutti i modelli saranno in grado di gestire automaticamente gran parte delle fasi di Guida già entro la fine di quest'anno. Nel 2020, leggi permettendo, sarà poi lanciata una flotta di robotaxi con l'obiettivo di offrire un servizio di ride hailing. Un nuovo supercomputer ...

Tesla - il gigante delle Elettriche diventa il Re della Guida autonoma [VIDEO] : Tesla, Elon Musk mette la freccia, in un video mostra l’auto che guida completamente da sola, senza alcun ausilio del conducente Elon Musk mette la freccia e sorpassa delle concorrenti. L’attesa svolta di Tesla è finalmente arrivata, l’azienda di Palo Alto si trasforma da colosso dell’auto elettrica a Re indiscusso dell’auto a guida autonoma. Il miliardario dovrebbe svelare a breve la nuova tecnologia che ...