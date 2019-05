Fisco | sulla casa stangata senza fine

Italiani e Fisco : i dati del Mef sulla dichiarazione dei redditi 2017 : Aumenta in numero delle dichiarazioni dei redditi presentate, ma, in un Paese a due velocità, gli Italiani sono sempre più poveri . E' quanto emerge dal quadro disegnato dal Ministero dell'Economia e Finanze che ha presentato i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2017 . Quanto hanno guadagnato gli Italiani Il reddito medio dichiarato ammonta a 20.670 euro , in calo dell'1,3% ...