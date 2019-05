Blades of Time remastered annunciato per Nintendo Switch

gamerbrain

(Di giovedì 2 maggio 2019) Gaijin Entertainment annuncia l’arrivo sudelladiof, sequel di X-Blade, uscito su PS3, Xbox One e PC diversi anni fa. Il gioco sarà disponibile anche sua partire dal 14 Maggio.ofarriva suNonostante non fu accolto a braccia aperte dalla critica,ofrivedrà la luce con unasulla console Nintendiana tramite l’eShop.Ayumi, la bellissima cacciatrice di tesori che brandisce una spada e impugna una pistola, parte per un viaggio che la porterà alla ricerca di nuove avventure e alla scoperta di un’antica isola, piena di tesori ma anche infestata dalla magia del Caos e da mostri assetati di sangue.Con una serie di personaggi intriganti, una grafica stupefacente, tonnellate di tesori e un’incredibile varietà di tecniche di ...

