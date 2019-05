Sostituto Grosso | è testa a testa in casa Hellas Verona NOMI e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2019)– Sono ore caldissime in, debacle davanti al pubblico amico contro il Livorno, la squadra sta attraversando un momento difficilissimo dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Come confermato dal presidente Setti la decisione è stata quella di esonerare Fabio, considerato a questo punto uno dei principali responsabili dei pessimi risultati. E’per l’eventuale, isono quelli di Zdenek Zeman, favorito per la successione, l’alternativa è invece Alfredo Aglietti.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie sul campionato di Serie BL'articolo, èinCalcioWeb.

