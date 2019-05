Messi da urlo in Champions | a quota 600 gol come Cristiano Ronaldo

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Marco Gentile Lionelsi conferma un fuoriclasse assoluto e con la doppietta realizzata contro il Liverpool è salito a600 gol con il Barcellona,il suo collega-rivaleLionelnon ha disputato di certo la sua partita più bella con la maglia del Barcellona, ma la serata di questa sera se la ricorderà a lungo dato che con la doppietta rifilata al Liverpool, in semifinale diLeague, lo porta a600 reti complessive in 683 presenze con i blaugrana. La Pulce ha siglato la bellezza di 417 reti in 450 presenze in Liga, ha realizzato 50 gol in Coppa del Re in 72 gettoni, ha messo insieme 112 gemme inLeague e in 134 apparizioni ed ha segnato anche 21 reti in 27 presenze tra Supercoppe Europee e mondiali per club.Evidentemente,non ha voluto essere da meno del suo rivale storicoche proprio ...

