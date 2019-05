Mancini : “Dobbiamo vincerle tutte - il ranking è troppo brutto” : Roberto Mancini, commissario tecnico azzurro, si è raccontato a Diletta Leotta in un’intervista per DAZN tracciando un bilancio della sua esperienza in Nazionale. Nel dettaglio ha indicato obiettivi e strategie per il futuro: “Spero che sia una Nazionale che piaccia perché ha dei giocatori tecnicamente bravi. Spero che questo possa avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c’è un buon entusiasmo e credo che ...