Violenta l' ex | la picchia e manda il video hot agli amici

Aveva solo 4 anni! Violentata - picchiata e lasciata a dormire in un canile dai suoi familiari : Abusata, picchiata con una mazza da baseball e lasciata senza cibo, è questo l'incubo riportato su fox8live e vissuto da una bambina della Louisiana, che oggi ha 12 anni, e che ha trovato la forza di le violenze subite da quando Aveva 4 anni. La ragazza ha rotto il suo silenzio dopo anni, denunciando cinque persone, tre uomini e due donne, dopo essere finita in una struttura per la salute mentale nella quale era stata ricoverata a Bilox, ...

Rapina Violenta a Gardone Valtrompia : anziana legata e picchiata : Gardone Valtrompia, Brescia,, 22 aprile 2019 - Rapina violenta a Magno di Gardone Valtrompia, nel pomeriggio di Pasqua. Una donna di 73 anni che era in casa sola è stata aggredita da due malviventi di ...

Violentata e picchiata - uomo a proceso : MODENA, 13 APR - Un 32enne originario del Marocco a processo a Modena per violenza sessuale, lesioni e minacce nei confronti di una 17enne. Imputato per la stessa vicenda anche il fratello 52enne di ...

Rapisce un’adolescente - la Violenta e la picchia fino a farla abortire : arrestato 20enne : Brian Merchant-Jones, 20 anni di Fairmont, West Virginia, ha tenuto in ostaggio per oltre un anno un'adolescente, trattata come schiava del sesso e violentata ripetutamente. La ragazza, riuscita a scappare, ha raccontato alla polizia che quando lui ha scoperto che era incinta l'ha picchiata con calci e pugni sulla pancia finché non ha abortito. arrestato, dovrà rispondere di una serie di accuse, tra cui rapimento e omicidio.Continua a leggere

Rovigo - Violentata e picchiata per essersi rifiutata di lavare piedi al marito : a processo : Una vicenda molto grave, persino inquietante quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Rovigo, riguardante ancora una volta purtroppo il fenomeno delle violenze nei confronti delle donne. In particolare, l'uomo in questione, un trentatreenne di origine albanese, si sarebbe reso protagonista di violenze sessuali e di maltrattamenti nei confronti della moglie, madre di un bambino, anche durante la gravidanza, picchiandola ...

Picchiava - minacciava di morte e Violentava la sua ex : Carabiniere condannato a 7 anni e 6 mesi : L'appuntato R.M. 56 anni, di Melpignano venne arrestato il 16 agosto del 2014, ristretto ai domiciliari e sospeso dal servizio.

'Meglio morta che lesbica' - il padre la picchia e la Violenta per anni : lei ora denuncia : A Palermo si è consumato un caso di violenza ai danni di una ragazza minorenne poiché lesbica. I colpevoli di queste violenze sono i suoi genitori. Il padre ha abusato di lei per anni nel tentativo di spingere la figlia a smettere di essere lesbica. L'uomo diceva: "Meglio morta che lesbica". Una volta raggiunta la maggiore età, dopo anni di soprusi e violenze, la ragazza ha trovato il ragazzo di scappare di casa e di denunciare i suoi genitori. ...

Tenta di Violentare e picchiare una donna. Arrestato 35enne senza fissa dimora : Un uomo di origini marocchine di 35 anni, dopo aver Tentato di violentare e malmenare una donna di origini ucraine, è stato Arrestato dai Carabinieri con l'accusa di Tentata violenza e lesioni. L'uomo,...