India | le impronte dello Yeti finiscono su Twitter

Yeti - esercito Indiano sostiene di aver trovato impronte del misterioso 'uomo delle nevi' : Il fatto è avvenuto martedì scorso, ma soltanto in questi giorni sta diventando virale in tutto il mondo. L'esercito indiano ha dichiarato su Twitter si aver trovato le impronte dell'abominevole 'uomo delle nevi', lo Yeti. Ha anche postato una foto di quelle che sembrano orme di un grande primate. La CNN e altri importanti giornali stanno chiedendo maggiori informazioni al riguardo, mentre gli scienziati invitano alla cautela. Una foto di quelle ...