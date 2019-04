Calciomercato Inter | ci siamo | ad un passo il colpo per la prossima stagione

calcioweb.eu

(Di lunedì 29 aprile 2019)– L’ha intenzione di concludere al meglio il campionato con il terzo posto della graduatoria valido per la qualificazione in Champions League, nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, in arrivo unimportante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ passi avanti per Danilo all’, il calciatore ha detto sì, al Manchester City guadagna 4,5 milioni di euro all’anno mentre all’potrebbe guadagnarne circa 3,5 per 4 o 5 anni. Contatti positivi con Ausilio nelle ultime ore, il City sembra pronto a dare l’ok al trasferimento, l’operazione potrebbe andare in porto per circa 15 milioni di euro.Il prossimo allenatore dell’? Marotta risponde così CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed estero Per le squadre –> Tutte le notizie ...

