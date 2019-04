Allegri parla di nozze con Ambra | la Venier difende l’attrice

Allegri-Adani - Pjanic difende il suo tecnico : "Tanti parlano senza sapere di calcio" : Marco Gentile Miralem Pjanic ha deciso di prendere le parti di Allegri nella querelle con Adani: "Dire qualcosa a questa Juventus è una mancanza di rispetto: tanta gente chiacchiera un po’ troppo, senza capire tanto di calcio" Massimiliano Allegri e Daniele Adani hanno dato vita ad una battaglia dialettica a distanza e in questa querelle, al momento, l'ultima parola l'ha avuta l'ex difensore dell'Inter e oggi opinionista di Sky che a ...

Bucchioni parla del mercato della Juventus : 'Allegri non resterà' : La vittoria della Juventus del campionato di Serie A non ha attenuato la delusione dei tifosi e dirigenza bianconera riguardante la Champions League: la sconfitta contro l'Ajax ha evidentemente messo in evidenza i problema di una rosa che ha bisogno di una 'mezza' rivoluzione per diventare competitiva soprattutto in Europa. La Juventus dovrebbe ripartire da Allegri, il presidente bianconero lo ha confermato nel post partita di Juventus-Ajax, ma ...

Allegri : “Ho già parlato con Agnelli - resto alla Juve” : “La squadra ha fatto bene non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, dispiace per il secondo tempo: l’Ajax ha meritato il risultato e il passaggio di turno. Col presidente avevamo parlato due giorni fa e lo faremo ancora: gli avevo detto che sarei rimasto, programmeremo il futuro insieme”. Massimiliano Allegri si rilancia nel progetto Juve […] L'articolo Allegri: “Ho già parlato con Agnelli, resto alla Juve” è ...

Benatia : 'Allegri avrebbe potuto parlarmi di più in faccia' : Le ultime partite della Juventus stanno mettendo in evidenza le carenze in organico nel settore difensivo, soprattutto per i numerosi infortuni che hanno riguardato la rosa bianconera. Dai problemi al polpaccio di Giorgio Chiellini, a quelli di Caceres, spesso Allegri si è ritrovato con due centrali disponibili, a tal punto da 'rimpiangere' in qualche modo la cessione di Benatia. Il difensore centrale marocchino si è trasferito in Qatar nel ...

Benatia : 'Allegri ha avuto problemi con me : doveva parlarmi in faccia' : Risponde così Mehdi Benatia , ex difensore della Juventus, a La Gazzetta dello Sport a proposito del suo passato con Max Allegri .

Cagliari-Juventus - Allegri parla in conferenza stampa alle 12 : 00 : CAGLIARI JUVENTUS, giorno di vigilia e conferenza allegri – Archiviata appena 48 ore fa la vittoria contro l’Empoli in casa Juventus già è giorno di vigilia. Domani sera infatti, nell’anticipo del 30esimo turno di Serie A, i bianconeri scenderanno in campo a Cagliari a caccia di tre punti per avvicinare il più possibile la matematica […] L'articolo Cagliari-Juventus, allegri parla in conferenza stampa alle 12:00 proviene ...

Juventus - Allegri elogia Kean e parla dell’infortunio di Dybala : Juventus – Massimiliano Allegri ha parlato al termine del match contro l’Empoli, conclusosi con una vittoria di misura dei suoi. Parole di elogio per Kean, e un breve commento sull’infortunio patito da Dybala nel pre-partita. Juventus, le parole di Allegri dopo la vittoria sull’Empoli “Kean ha la fortuna di allenarsi con grandi campioni, è giusto […] More

Pistocchi torna a parlare di Allegri : “Ecco come la penso!” : Pistocchi – Il famoso giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi non è nuovo ad uscite infelici contro la Juventus e Massimiliano Allegri. Spesso ridimensiona tutto ciò che scritto sui giornali a favore dei bianconeri o tende a sminuire le grandi prestazioni della Juve di Allegri. Famoso anche per le frecciatine lanciate via social su fenomeni come […] More

Marino parla del mercato della Juventus : 'A fine stagione Allegri andrà via' : Pierpaolo Marino è un uomo di calcio di primo piano, ex direttore sportivo di numerosi club, tra i quali ricordiamo Napoli ed Atalanta. In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo torinese Tuttosport, molto vicino alle questioni della Juventus e del Torino, ha rilasciato dichiarazioni interessanti. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato di calciomercato, soprattutto di quello dei bianconeri. Secondo Marino la "Vecchia Signora" in ...

Verissimo Ambra Angiolini parla della sua storia d’amore con Allegri : Ambra Angiolini parla a “Verissimo” della sua relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri con cui fa coppia fissa da un paio d’anni: «Sono innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente. È un uomo che mi ha insegnato tantissime cose e che, come me, è abbastanza diverso da quello che sembra. Ora credo di nuovo nell’amore e nel futuro. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare sfuriate perché sono ...

Valentina Allegri parla della storia d’amore tra suo padre e Ambra : Valentina Allegri a “Le Iene” a parla del suo papà Massimiliano, che in questo periodo è molto innamorato della compagna Ambra Angiolini con la quale si vocifera presto convolerà a nozze.Valentina Allegri ammette di aver instaurato un ottimo rapporto con Ambra, ma che di mamma ne abbia sempre una sola: “Già è severissima la mia, direi che basta anche così”. In merito al rapporto di coppia tra papà Max e Ambra, Valentina non ha dubbi: ...

Parla la figlia di Max Allegri : «Mio padre - così innamorato di Ambra» : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniLa relazione tra Massimiliano Allegri, 51 anni e Ambra Angiolini, 41, ha avuto anche la benedizione della figlia di lui. La ventiduenne Valentina Allegri, durante il programma Le Iene, dopo aver spiegato perché è già finita la sua storia con Piero Barone dei Volo («ci siamo lasciati per i troppi impegni») ha infatti Parlato per ...

Juve-Atletico - parla Renzi : “Tutto tranne che juventino - ma bisogna chiedere scusa ad Allegri” : Antijuventino, ma sportivo. E’ onesto e sincero Matteo Renzi. Il senatore del Pd commenta la splendida rimonta della Juve di ieri sera contro l’Atletico Madrid rimarcando di non essere tifoso bianconero: “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“, scrive nella sua ultima enews. Ma si complimenta ...

Juve - parla Lippi : “Chi discute Allegri è da manicomio” : Lui il mondo Juve lo conosce bene, ha vinto tanto lì. Ma soprattutto, c’era lui quando i bianconeri hanno alzato al cielo l’ultima coppa dalle grandi orecchie. Chi meglio di Marcello Lippi può quindi consigliare la strada giusta per avere la meglio dell’Atletico domani in Champions. L’ex allenatore bianconero, che ha da poco concluso l’esperienza in Cina, ha parlato a “La Repubblica” dei valori ...