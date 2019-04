Salvini in Antimafia,Pd:M5S ci sostenga

fattoquotidiano : Latina, Morra: “Salvini in commissione Antimafia”. Sul tavolo i presunti legami tra la Lega e il clan rom Di Silvio - robertosaviano : L’ansia di Salvini nell’accreditarsi come politico antimafia dipende dal fatto che politico antimafia non lo è per… - davidefaraone : A Palermo, come ogni #25aprile, ricordiamo chi è morto per la libertà. A pochi chilometri da qui, a #Corleone, il m… -

"Apprezziamo che anche il vicepremier Di Maio si accorga della gravità dell' inchiesta sui presunti legami dei clan del Pontino con esponenti della Lega. Già da ieri abbiamo chiesto al ministro, in quanto capo politico della Lega, di fugare ogni dubbio e chiarire in Commissione parlamentare". Così fonti del Pd,ricordando la richiesta del deputato Pd Morassut. "Oggi anche Di Maio chiede chiarezza. Lui e il M5Sno la nostra richiesta di un'audizione in Commissionedi", afferma il Pd.(Di domenica 28 aprile 2019)