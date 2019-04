CdM, "Salva Roma" approvato a metà l

petergomezblog : È ancora scontro su Siri e decreto Salva Roma Faccia a faccia Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi - Agenzia_Ansa : #SalvaRoma, @matteosalvinimi insiste: 'O si aiutano tutti o niente'. Oggi la norma al Cdm #ANSA - petergomezblog : È ancora scontro su Siri e decreto Salva Roma Conte a Salvini: “Non siamo i tuoi passacarte” -

La norma "" è stata approvata a. Il CdM ha dato il via libera definitivo al dl Crescita, lasciandovi dentro il "", ma alleggerito di alcuni commi, cosa che, secondo Salvini,rappresenta un successo perché "i debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani ma restano in carico al sindaco della Capitale". Così al termine del Consiglio dei ministri di questa sera, durato oltre 4 ore, e preceduto da una giornata di tensioni e da un braccio di ferro tra a Lega e M5S.(Di mercoledì 24 aprile 2019)