TelevideoRai101 : Salerno, pugnala l'ex in strada:è grave -

Non si era rassegnato alla fine della loro storia d'amore e così ha deciso di vendicarsi, accoltellandola per. E' accaduto adove un 64enne di Pontecagnano Faiano ha atteso la sua ex amante, una 38enne romena, è l'hata all'altezza del cuore. I due avevano avuto una relazione durata 5 anni, prima che la troncasse. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Si tenta di salvarle la vita, nonostante la profonda ferita. L'uomo, già noto per precedenti di "stalking", è stato bloccato dai carabinieri.(Di martedì 23 aprile 2019)