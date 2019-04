MLS | la stella di Rooney continua a brillare | gol su punizione “dalla bandierina” VIDEO

sportfair

(Di lunedì 1 aprile 2019) Wayneha siglato una rete fantastica nella notte di MLS con il suo D.C. United, un corner corto finito direttamente all’incrocio Waynenella notte americana ha messo a segno un gol da favola. L’ex United ha giocato infatti con il suo D.C. United, occupandosi di battere un calcio dimolto angolato, una sorta di corner un po’ più corto.ha pensato bene di calciare una palla molto tesa e diretta verso la porta avversaria, andando ad insaccare alle spalle del portiere non lontano dall’incrocio dei pali. Ecco ildel gran gol diche non sembra perdere il vizio.Still scoring incredible goals #MondayMotivation brought to you by @Waynepic.twitter.com/XA8RBh2eVY— FIFA.com (@FIFAcom) 1 aprile 2019L'articolo MLS, ladi: gol su“dalla ...