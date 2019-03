Loredana Bertè demolisce Mowgli | Ho visto bimbi più bravi di te

Amici - furia inaudita di Loredana Bertè : 'I bimbi fanno meglio di te - ti surclassano'. Mowgli brutalizzato : Una Loredana Bertè semplicemente scatenata, quella che è tornata in televisione all'attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi , in onda su Canale 5. Critica durissima, la cantante, che mette nel ...

Loredana Bertè - è polemica coi ballerini al Serale di Amici 18 : Mowgli demolito : Serale Amici, Loredana Bertè giudice contestatissimo Inizia tra le polemiche il Serale di Amici 18 con una Loredana Bertè più in forma che mai. Tempo fa Maurizio Costanzo mostrò di essere d’accordissimo con la scelta di Maria De Filippi di invitarla come giudice e non possiamo che esserlo anche noi: Loredana infatti non regala voti […] L'articolo Loredana Bertè, è polemica coi ballerini al Serale di Amici 18: Mowgli demolito proviene ...

Loredana Bertè massacra Mowgly al Serale : “Fai sempre le stesse mosse” : Serale di Amici: Loredana Bertè demolisce Mowgly. Lui sbotta in diretta Nel corso di una manche nella prima puntata del Serale di Amici, Loredana Bertè si è scagliata contro Mowlgy. Il ballerino, per la squadra Blu, si è sfidato con Giordana Angi dei bianci che si è esibita in uno dei grandi successi di Riccardo Cocciante, ovvero ‘Margherita’. Mowgly, invece, ha mostrato tutto il suo talento esibendosi nell’unica cosa che forse ...

Loredana Berté ad Amici 2019 : sorelle - padre e carriera : Loredana Berté a Sanremo 2019: sorelle, padre e carriera Sorella Loredana Bertè e carriera Loredana Berté è nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra. La sua famiglia è tutta al femminile, composta da quattro sorelle tra cui Domenica, la quale diventerà famosa con lo pseudonimo di Mia Martini. Gli esordi di Loredana Berté Alla metà degli anni ’60 Lentra nel mondo dello spettacolo e inizia a conoscere personaggi famosi tra cui ...

Loredana Bertè - super show : il no al bullismo e il duetto con Irene Grandi : Una serata da ricordare per i fan di Loredana Berté a Firenze. L'artista ha fatto scatenare il pubblico del Tuscany Hall in una serata che già da tempo aveva fatto registrare il tutto esaurito. ...

Amici 18 - serale : Loredana Bertè unica giudice. Beppe Vessicchio e Luciano Cannito tornano? : L'intervista del quotidiano La Repubblica a Maria De Filippi ha ufficializzato che Loredana Bertè sarà l'unica giudice esterna del serale, al via domani su Canale 5. Dunque, sarebbe tramontata l'ipotesi di Marco Masini, considerato in pole per il talent anche in seguito alle sue esclusioni sospette da programmi come Sanremo Young e Ora o mai più nei quali nella scorsa stagione aveva ben figurato.Complice la mancata conferenza stampa e, ...

Serale Amici 18 - anticipazioni 1° puntata : Loredana Bertè unico giudice : Loredana Bertè unico giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi: le anticipazioni L’edizione numero diciotto del Serale di Amici andrà in onda a partire da domani sera, sabato 30 marzo, in prima serata su Canale 5, e Maria De Filippi ha deciso di stravolgere completamente il suo talent e di apportare delle modifiche. Siamo in grado di anticiparvi che a giudicare le varie esibizioni della squadra Bianca e di quella Blu sarà soltanto ...

Amici - Maria De Filippi e Loredana Bertè. Maurizio Costanzo svela il retroscena : "Perché ha scelto lei" : Il serale di Amici, in onda dal prossimo 30 marzo su Canale 5, vedrà in giuria Loredana Bertè. Maurizio Costanzo, sul settimanale Nuovo, ha detto la sua sul perché Maria De Filippi abbia voluto fortemente il ritorno della cantante all'interno del talent show. "Ogni volta che Loredana partecipa a qua

Amici 18 - Loredana Bertè in giuria : Costanzo fa una rivelazione : Loredana Bertè giurata ad Amici 18: Costanzo svela perchè è stata scelta Sabato 30 Marzo inizierà il serale di Amici 18. E nella giuria del talent show ci sarà anche Loredana Bertè, fresca del grande successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma perchè la De Filippi ha scelto proprio lei per ricoprire questo ruolo? A rispondere a questa domanda è stato nientepopodimeno che Costanzo, il quale sul magazine Chi ha ...