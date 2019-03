Grande Itas | buona la prima 3-0 al Padova | la corsa allo scudetto parte benissimo

ladige

(Di domenica 31 marzo 2019) Fondamentale il contributo del muro giblù, a segno 12 volte e con tutti i titolari, e i troppi errori ospiti nei momenti importanti, 10 in attacco, La cronaca di gara 1. Il sestetto dell'...

akemi_dior : RT @giornaleladige: Una grandissima Itas Trentino Volley schianta 3-0 Padova: parte benissimo la corsa scudetto per i grandi campioni giall… - giornaleladige : Una grandissima Itas Trentino Volley schianta 3-0 Padova: parte benissimo la corsa scudetto per i grandi campioni g… - NBCreteregione : Buongiorno da Rosy Nanni e dall'Italia in prima pagina, grande volley grande Trentino Itas ieri ad Istanbul, ha vin… -