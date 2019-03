Dove passa lo ' Street Control' ? Vie ed orari della prima settimana di aprile

Paola Taverna al Fatto : "Ma Salvini Dove va? Sempre da noi dovrà passare" : Non crede che M5S sia a fine corsa. Non crede che la Lega voglia tornare con Silvio Berlusconi. Non crede, in altre parole, a una crisi di Governo. Paola Taverna, in un'intervista al Fatto Quotidiano, non nasconde la sua "sorpresa dalla piega che ha preso la situazione", ma resta fiduciosa che "la crisi non ci sarà"."Non posso pensare che Matteo Salvini faccia cadere il Governo sul Tav, non vedo che convenienza avrebbe sul piano ...